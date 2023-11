Konami punta tutto su Silent Hill: arriva il Silent Production Team

Dopo averne quasi dimenticato la sua stessa esistenza per diversi anni, adesso Konami sembra aver deciso di puntare tutte le sue carte sul revival di Silent Hill, che sta avvenendo con tanti progetti diversi.

Il più ambizioso di questi è ovviamente il remake di Silent Hill 2 (potete prenotarlo su Amazon), ma il publisher giapponese vorrebbe riportare la saga survival horror ai fasti di un tempo, arrivando a un pubblico più ampio e programmando diversi progetti.

Advertisement

Abbiamo così visto nelle scorse giornate il debutto di Silent Hill Ascension, una sorta di serie interattiva che, ad onor del vero, non sembra avere una qualità particolarmente eccelsa.

Ma Konami aveva anche anticipato che Silent Hill 2 potrebbe non essere l'unico remake in cantiere, confermando in ogni caso che i progetti per il franchise videoludico sono molto più ampi di quanto si potesse immaginare.

ComicBook segnala infatti un post su X per il reclutamento di nuovi sviluppatori in casa Konami, rilanciato poi dallo stesso publisher con una nota importante: lo studio è alla ricerca di personale per il suo nuovo "Silent Production Team", un gruppo pensato appositamente per lo sviluppo di nuovi capitoli di Silent Hill.

Nel post originale si fa riferimento anche a progetti «su vasta scala», sottolineando che l'intenzione non sembrerebbe essere semplicemente di continuare a realizzare progetti sperimentali, ma anche giochi più ambiziosi.

Insomma, pare proprio che Konami abbia ormai deciso che Silent Hill deve essere nuovamente parte del proprio futuro videoludico e che i tempi sono maturi per far conoscere il survival horror a tanti nuovi giocatori. Vedremo se queste strategie potranno avere o meno il successo che la saga meriterebbe.

Uno dei nuovi progetti che dovrebbe essere in arrivo legati alla saga dovrebbe essere il misterioso The Short Message, attualmente non ancora annunciato in via ufficiale ma che dovrebbe raccontare temi particolarmente adulti.