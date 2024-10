Silent Hill 2 Remake, Angela e Maria sono state modificate dai fan

Il remake di Silent Hill 2 ha scatenato polemiche tra i fan per l'aspetto meno "attraente" dei personaggi femminili Maria e Angela rispetto al gioco originale.

Il gioco (che trovate su Amazon) non ha comunque deluso le aspettative, sia dalla critica che dal pubblico.

Advertisement

A quanto pare, però, le discussioni non sono finite, come del resto è accaduto anche con la Lara Croft della serie Netflix.

Per l'appunto, alcuni modder hanno rapidamente creato modifiche per rendere le co-protagoniste di Silent Hill 2 Remake più "belle" e "femminili" (via DSO Gaming).

La decisione di cambiare l'aspetto dei personaggi sembra essere stata una scelta artistica deliberata, non dovuta a limitazioni tecniche.

Infatti, dopo le critiche iniziali, gli sviluppatori di Bloober Team hanno migliorato il modello 3D del protagonista James, dimostrando che modifiche erano possibili.

La rapidità con cui i modder sono riusciti a modificare i modelli di Angela e Maria, pur senza strumenti ufficiali, evidenzia ulteriormente che il loro aspetto nel remake è frutto di una precisa scelta stilistica.

Le mod per distorcere l'aspetto di Angela e Maria sono già disponibili per il download (no, non vi linkerò la pagina questa volta), oltre al fatto che potrebbero presentare alcuni glitch visivi minori.

Nonostante ciò, molti fan di Silent Hill 2 le stanno apprezzando, cosa questa che dimostra come una fetta d'utenza dia peso alle cose superficiali e ininfluenti ai fini del gioco.

Il dibattito sull'aspetto dei personaggi nel remake di Silent Hill 2 evidenzia come le scelte artistiche possano dividere i fan di lunga data della serie.

Al tempo stesso, dimostra la vitalità della comunità di modder nel personalizzare rapidamente l'esperienza di gioco secondo i propri gusti, anche se - secondo il parere di chi scrive - in questo caso si tratta di pura stupidità.

Del resto, Bloober Team non ha ancora rilasciato patch ufficiali per risolvere alcuni problemi tecnici come lo stuttering durante gli spostamenti nel gioco, decisamente più grave di questo.