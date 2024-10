Silent Hill 2 Remake ha un difetto che neanche i fan riescono a correggere

Il remake di Silent Hill 2 è appena uscito, ma a quanto pare soffre di numerosi problemi di stuttering durante l'attraversamento delle aree di gioco.

Il titolo in questione (che trovate, mi auguro, su Amazon) non sembra aver deluso le aspettative, anche se qualche difetto persiste ancora, specie su PC.

Nonostante siano state rilasciate diverse mod che promettevano di risolvere questi problemi, i test effettuati dimostrano che nessuna di esse è in grado di eliminarli o ridurli efficacemente (via DSO Gaming).

Per chi non lo sapesse, lo stuttering è un termine usato per descrivere un difetto di qualità che si manifesta con ritardi o tempi irregolari tra i fotogrammi resi da una o più GPU.

Le prove sono state condotte su una configurazione di fascia alta, con processore AMD Ryzen 9 7950X3D, 32GB di RAM DDR5 e scheda grafica NVIDIA RTX 4090.

Sono state analizzate tutte le principali mod di ottimizzazione disponibili, come Ultra Plus, Silent Optimizer e SH2 - SPF, testandole in diverse scene del gioco dove gli stuttering erano facilmente replicabili.

I risultati mostrano che tutte le mod soffrono degli stessi identici problemi di stuttering presenti nella versione vanilla del gioco, senza apportare miglioramenti significativi.

L'unica eccezione parziale è rappresentata dalla versione 0.4.2 della mod Ultra Plus, che riesce a incrementare leggermente le prestazioni generali senza apparenti compromessi grafici.

È stata testata anche la mod a pagamento di 'PureDark' per abilitare il DLSS 3 Frame Generation, ma i risultati sono stati deludenti.

Il boost prestazionale è inferiore rispetto alle implementazioni native della tecnologia, e si riscontrano evidenti problemi di input lag, soprattutto tra i 40 e 50 fps. La mancanza del supporto a NVIDIA Reflex complica ulteriormente la situazione.

L'unico modo per ottenere un'esperienza quasi priva di stuttering è stato limitare il framerate a 30 fps. Questo perché la CPU riesce a gestire lo streaming dei dati con un tempo di 33ms, ma non di 16ms come richiesto dai 60 fps.

Tuttavia, applicando il cap a 30 fps con la mod DLSS 3 FG si sono riscontrati nuovi stuttering assenti senza la mod.

Al momento, quindi, non esiste alcuna soluzione efficace per risolvere gli stuttering di Silent Hill 2 Remake.

L'unica speranza è che Bloober Team intervenga con una patch correttiva post-lancio. Fino ad allora, sperimentare con le varie mod risulta poco utile e rischia solo di far perdere tempo ai giocatori.

Nel frattempo, i giocatori dovranno accontentarsi di performance non ottimali o attendere ulteriori aggiornamenti prima di immergersi nuovamente nelle nebbie di Silent Hill (nebbie che qualcuno ha anche rimosso).