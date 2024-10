Silent Hill 2 Remake, allarme spoiler: ecco cosa sta succedendo

Se siete tra i tanti che aspettano con ansia il remake di Silent Hill 2 per rivivere (o vivere per la prima volta) le atmosfere cupe e opprimenti della celebre cittadina nebbiosa targata Konami, è il momento di prestare particolare attenzione.

Pare infatti che alcune copie del gioco (preordinabile su Amazon) siano già state distribuite in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, prevista per martedì 8 ottobre, esponendo la community a un concreto rischio di spoiler online.

Del resto, non è la prima volta che succede una cosa del genere (mesi fa era accaduto anche con Dragon's Dogma 2 di Capcom, ma la lista è lunga).

In un post su Reddit, un utente ha condiviso una fotografia della sua copia fisica di Silent Hill 2 Remake, ancora sigillata, sottolineando di non aver mai ricevuto un gioco in anticipo prima d’ora.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

La sorpresa, tuttavia, è stata accolta con grande entusiasmo da alcuni e con preoccupazione da altri.

La notizia che alcune copie siano già in circolazione ha infatti subito scatenato timori riguardanti la possibilità di spoiler non desiderati che potrebbero inondare social network e forum.

Se è vero che la trama del remake dovrebbe essere in gran parte fedele all'originale del 2001, è altrettanto vero che molti giocatori non conoscono la storia o preferiscono scoprirla autonomamente, senza anticipazioni rovinate.

La copia mostrata dall’utente proviene dal Regno Unito, e pare sia stata acquistata tramite la nota catena di negozi di videogiochi GAME.

In un colpo di scena, la copia è arrivata con largo anticipo, ma non includeva la steelbook esclusiva che sarebbe dovuta essere presente nell'ordine.

Non è chiaro se si tratti di un errore isolato o se altre copie del gioco siano state spedite in anticipo a clienti di GAME o di altri rivenditori.

Tuttavia, il fatto che una copia sia già nelle mani di un giocatore ben prima della data di lancio potrebbe significare che altre seguiranno, aumentando il rischio di spoiler.

Nonostante per il momento non siano emersi dettagli della trama né anticipazioni sul gioco, il rischio che si diffondano è concreto. Per i fan che vogliono godersi appieno l’esperienza di Silent Hill 2 Remake al suo lancio, è quindi consigliabile prestare la massima cautela.

Reddit, X, e persino YouTube potrebbero diventare zone a rischio di spoiler, e basta poco per incappare in qualche dettaglio che potrebbe rovinare l'attesa.

A margine di questa vicenda, c’è una curiosità legata al lancio su PC: inizialmente, Silent Hill 2 Remake non era previsto per questa piattaforma.

Per concludere, se siete tra coloro che stanno aspettando con ansia l'uscita di Silent Hill 2 Remake, potreste voler recuperare il mio provato del gioco.