Allarme spoiler per Dragon's Dogma 2: il gioco finisce online per colpa di un leak

Se state aspettando con ansia Dragon's Dogma 2 vi conviene stare lontani dai social network per un po', perché il titolo di Capcom è finito online in anticipo e ovviamente c'è chi lo ha portato in streaming.

Ancora una volta c'è chi non ha voluto aspettare in alcun modo la data di uscita definitiva, fissata per il 22 marzo 2024, e tanto meno le date del pre-load in cui i giocatori potranno iniziare a scaricare la massiccia avventura di Capcom.

Advertisement

E, come riporta DSO Gaming, anche Dragon's Dogma 2 si è fatto il suo giro sul web prima del tempo.

Ci sono stati dei content creator di Twitch che hanno ricevuto una copia del gioco in anticipo e, invece di attendere la release, hanno deciso di portare in streaming Dragon's Dogma 2 in versione PS5.

Con oltre due ore di gioco all'attivo mandate in streaming dal content creator JustIchor, il titolo di Capcom è ovviamente stato scoperto in anticipo prima che la casa nipponica si potesse accorgere della situazione e rimuovere i contenuti.

Al momento non ci sono state altre segnalazioni per le versioni PC del gioco, ma sicuramente in questi giorni ne usciranno fuori di altre quindi vi consigliamo di stare molto attenti.

Parlando di giocatori impazienti, c'è anche chi è riuscito in qualche modo a inserire delle mod particolari all'interno del gioco, nonostante non sia uscito. Si tratta ovviamente di quel tipo di mod che state pensando.

Se dovete ancora acquistare la vostra copia di Dragon's Dogma 2 sappiate che potete trovarlo ancora su Amazon in preordine al miglior prezzo in ogni versione.

Nell'attesa di Dragon's Dogma 2 non andate a cercare gli spoiler online ma leggete il nostro provato, in cui vi avevamo detto che «è un gioco che ci dà l’idea di essere immenso, sia per quantità di cose da fare che per i suoi sistemi complessi e variegati. Siamo convinti di dover ancora vedere il suo meglio, ma quanto scoperto finora è già incredibilmente divertente.»