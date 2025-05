Silent Hill 2 Remake è a un prezzo top, ancora per poco

Fa sempre piacere poter giocare a degli ottimi titoli spendendo meno, e oggi vi segnaliamo la possibilità di comprare Silent Hill 2 Remake al prezzo più basso di sempre in digitale.

Per chi non ha ancora avuto modo di provare questa rivisitazione di un classico del survival horror psicologico, si presenta ora un'occasione imperdibile segnalata da PCGamesN.

Fanatical ha infatti applicato uno sconto del 47% sia alla Standard Edition che alla Digital Deluxe Edition. La versione standard, normalmente in vendita a €69,99, è ora disponibile a soli €37,09, mentre la Digital Deluxe Edition scende da €79,99 a €42,39.

La Digital Deluxe Edition rappresenta indubbiamente il miglior rapporto qualità-prezzo, costando appena €5in più rispetto alla Standard Edition scontata. Con questa versione riceverete non solo il gioco base, ma anche l'artbook digitale, la colonna sonora in formato digitale e la maschera di Pyramid Head (realizzata con una scatola per pizza) per James.

Vale la pena sottolineare che questa promozione terminerà martedì 27 maggio 2025, quindi gli interessati dovrebbero affrettarsi ad approfittarne. Non è chiaro quando o se Silent Hill 2 verrà nuovamente scontato in modo così consistente in futuro.

Per chi invece ama sempre il formato fisico, Silent Hill 2 Remake è sempre presente su Amazon a un prezzo leggermente inferiore di quello di listino, ma comunque più alto dell'offerta sopracitata.

Il remake di Silent Hill 2, uscito nel 2024, offre una nuova opportunità ai giocatori di immergersi in uno dei capolavori dell'horror psicologico, a ben 23 anni di distanza dall'originale.

La collaborazione tra Konami e Bloober Team ha dato vita a una rivisitazione fedele ma tecnicamente avanzata dell'iconica avventura di James Sunderland. Una proposta che è stata decisamente convincente, considerato quanto il titolo è riuscito a vendere sfidando ogni pregiudizio iniziale. E pensare che, all'inizio, il team di sviluppo era molto preoccupato del progetto.