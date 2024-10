Silent Hill 2, il director del cult del 2001 ha una critica

Una delle maggiori preoccupazioni riguardo al remake di Silent Hill 2 prima ancora che venisse annunciato era se fosse ancora possibile catturare l'atmosfera inquietante senza i controlli tank.

Nella recensione di Domenico vi abbiamo del resto raccontato che «Konami e Bloober Team rilanciano al contempo un pezzo di storia dal valore inestimabile e le proprie rinnovate ambizioni con un remake che ha semplicemente del miracoloso, mettendo a tacere i facili scetticismi dei fan più prevenuti, il pressapochismo degli istintivi ciarlieri e gli oltranzisti nostalgici che vivono solo di ricordi.»

Molti hanno però convenuto che non era possibile replicare il vecchio sistema di controllo, e alcuni hanno persino affermato di sentire la mancanza dei controlli tank nei giochi moderni.

Lo stesso Masashi Tsuboyama, director del Silent Hill 2 originale, è entusiasta del nuovo sistema di gioco, criticando il vecchio approccio old school (via The Gamer).

«Il cambiamento della telecamera giocabile ha un impatto significativo su molti aspetti, combattimento, level design, creazione artistica, ecc. Mentre l'impatto sulla storia può essere relativamente piccolo, porta un grande cambiamento alla sensazione di gioco», ha twittato Tsuboyama.

E ancora: «Ad essere onesti, non sono soddisfatto della telecamera giocabile di 23 anni fa. La profondità e l'angolazione erano limitate dal carico di elaborazione. È stato un processo continuo di duro lavoro che non è stato premiato. Ma questo era il limite. La visuale dall'alto aggiunge sicuramente un senso di realismo. In altre parole, mi fa venire voglia di provare a giocare al remake ancora più coinvolgente di Silent Hill 2!»

Parlando invece chi il gioco non sembra proprio gradirlo, pare infatti che diversi utenti siano rimasti delusi dal mancato "flop" del remake di Silent Hill 2, al punto da vandalizzare la pagina Wikipedia ufficiale.