Allarme spoiler per Super Mario Bros. Wonder, day one rotto e streaming su Twitch

Ci risiamo, un altro gioco Nintendo finisce completamente in rete e stavolta è Super Mario Bros. Wonder, che è trapelato online in queste ore.

E pensare che non manca neanche tanto al ritorno in 2D dell'idraulico, e basterebbe solo aspettare qualche giorno (e preordinarlo su Amazon, volendo).

Quello dei leak è anticipato è una cosa che si ripete puntualmente per la Grande N, tra l'altro. Era già successo con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con un anticipo molto superiore rispetto a quello di Mario.

Ancora prima era successo con Pokémon Scarlatto e Violetto, finiti allo stesso modo completamente online molto tempo prima dell'uscita, e ancora prima erano stati scoperti praticamente tutti i nuovi Pokémon.

Senza saltare nessuna uscita importante ora tocca a Super Mario Bros. Wonder finire al centro delle attenzioni prima del previsto, come riporta VGC.

Nella serata di ieri sono apparse le prime immagini e video che mostravano sezioni inedite del gioco, diffusi ovviamente tramite social media e canali Discord privati. A quanto pare ci sono già delle ROM illegali del gioco, ma non siamo ancora in grado di verificarlo personalmente.

Tuttavia, come potete constatare voi stessi, c'è anche chi sta giocando in streaming su Twitch a Super Mario Bros. Wonder, dimostrando che il day one è stato infranto in maniera plateale.

Come sempre in questi casi, quindi, vi invitiamo a prestare attenzione alle vostre piattaforme abituali online, perché potreste incappare in qualche sequenza del gioco senza preavviso.

Se volete sapere qualcosa sul gioco vi invitiamo a recuperare la nostra anteprima, rigorosamente senza spoiler. Nel nostro primo resoconto di Super Mario Bros. Wonder vi avevamo detto che il titolo «vuole stupire i giocatori esperti e lasciare di stucco i novizi: accogliere chi non ha mai giocato con l’idraulico in due dimensioni e, contemporaneamente, offrire delle novità degne di questo nome a chi il platforming ce l’ha nel sangue.»