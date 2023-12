Sì, il film di GTA esiste (ma non è quello che pensate)

Da anni i fan sperano che GTA possa un giorno approdare sul grande schermo, magari con un film dedicato.

Ben prima di GTA 5 (che trovate su Amazon) gli appassionati vorrebbero andare al cinema a vedere il classico Rockstar con attori in carne e ossa.

Del resto, Rockstar Games avrebbe rifiutato in passato una proposta per un film di GTA davvero particolare, quindi l'idea non è campata in aria.

Ora, nonostante il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha deciso di smentire tutte le voci di corridoio che anticipavano possibili film in arrivo, qualcuno si è ricordato che un film chiamato Grand Theft Auto esiste, ma non ha nulla a che fare con la serie di videogiochi di Grand Theft Auto.

Parliamo infatti di film commedia d'azione on the road del 1977 scritta, interpretata e diretta da Ron Howard (via VG247). Poco sotto, lo trovate completo.

Sì, parliamo di un progetto uscito ben 20 anni prima della nascita di GTA come videogioco, ma il tema principale è proprio quello, ossia rubare un mucchio di auto.

Grand Theft Auto (il film) segnò il debutto di Howard alla regia di un lungometraggio, anche se al giorno d'oggi probabilmente lo si conosce per aver diretto film come Apollo 13 e per aver preso parte in gioventù alla serie di Happy Days nei panni di Ricky Cunningham.

La trama del film, del resto, non è nulla di speciale: segue il personaggio di Howard e la sua ricca fidanzata mentre rubano la Rolls Royce del padre di lei e vanno a Las Vegas per sposarsi.

I genitori di lei, l'ex fidanzato e chiunque altro possa farlo li inseguono, con tanto di incidenti d'auto.

Stranamente, nel lontano 2008 si era parlato di un remake del film di Howard, e in molti hanno riferito che si trattasse di un adattamento cinematografico della serie di videogiochi. Chissà che in futuro non possa accadere per davvero.

Ricordiamo in ogni caso che da poche ora è uscito il Trailer 1 di GTA 6, prossimo capitolo ufficiale della serie.

Trailer che, lo sappiamo bene, sembra stare infrangendo ogni record possibile e immaginabile.