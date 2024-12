Sì, Google (e le IA) potrebbero aiutarvi nei videogiochi

L’intelligenza artificiale sta già cambiando il modo in cui i videogiochi vengono sviluppati, ma Google sta testando una tecnologia che potrebbe trasformare anche il modo in cui i giochi vengono giocati.

Con il suo modello Gemini 2.0, Google ha presentato un sistema IA progettato per aiutare i giocatori in tempo reale, fornendo consigli e strategie basate su ciò che accade sullo schermo (via GameSpot).

Attualmente, questa tecnologia viene sperimentata con giochi come Clash of Clans (di cui trovate oggetti da collezione su Amazon) e Hay Day di Supercell.

Gli agenti AI di Gemini 2.0 sono in grado di apprendere le regole e le sfide dei giochi e di interagire con i giocatori, offrendo suggerimenti e persino ricercando informazioni tramite Google Search.

In teoria, un assistente IA potrebbe essere utile per superare ostacoli o migliorare le proprie performance. Tuttavia, l'efficacia di questa tecnologia e il reale interesse dei giocatori rimangono aperti al dibattito.

Nonostante l’entusiasmo di Google, l’introduzione di un "AI game buddy" solleva dubbi. Giochi come quelli citati sono relativamente semplici rispetto ai complessi titoli AAA per console e PC.

Anche se la tecnologia funzionasse perfettamente, potrebbero volerci anni prima che sia utile per giochi più articolati.

Inoltre, il rischio di interrompere il flusso narrativo o di distrarre il giocatore con consigli superflui potrebbe renderla più un fastidio che un aiuto.

Personaggi di spicco del settore, come Hermen Hulst di PlayStation e Christoph Hartmann di Amazon, vedono l’IA come uno strumento rivoluzionario, ma con cautela.

Hulst sottolinea l'importanza del tocco umano nello sviluppo, mentre Hartmann immagina l’IA come un mezzo per eliminare le parti più noiose del processo creativo, lasciando la creatività ai game designer.

Ad oggi, molte delle capacità previste per l’IA nei videogiochi restano in ambito teorico. La tecnologia deve ancora fare passi avanti significativi per poter offrire un’esperienza senza intoppi e veramente utile.

Forse, più che un assistente diretto per i giocatori, l’IA potrebbe trovare applicazioni migliori dietro le quinte, migliorando il design, l’accessibilità e la personalizzazione dei giochi.

Fino ad allora, il controllo resta saldamente nelle mani dei giocatori – e, a giudicare dal dibattito, è probabile che molti preferiscano che resti così, me incluso.