Sì, Everwild esiste ancora (almeno a Natale)

È passato un bel po' dall'ultima volta in cui abbiamo sentito delle novità concrete su Everwild, il progetto di Rare che venne annunciato nel 2019 e che da allora si è fatto abbastanza desiderare. Eppure, a quanto pare il gioco esiste ancora. O, quantomeno, esiste ancora nei pensieri e negli auguri di Natale pubblicati dalla compagnia.

Come ricorderete, Everwild è stato presentato per la prima volta nel novembre 2019, dopo il successo di Sea of Thieves. Il trailer di annuncio mostrava un mondo pittoresco popolato da animali selvatici e elementi magici, ma senza rivelare dettagli concreti sul gameplay o una data di uscita. Un secondo trailer nel 2020 è stato altrettanto criptico ma molto apprezzato – anche per il pedigree di Rare.

Da allora, il progetto è però praticamente scomparso dai radar. Si era parlato, nel 2021, di un riavvio interno dei lavori con un target di release per il 2024, ma come avrete notato anche il 2024 è passato senza novità significative. Almeno fino a oggi, considerando che quantomeno gli auguri di Natale dovrebbero rassicurarci del fatto che Everwild è ancora in lavorazione ed esiste ancora.

Nel post su Twitter, Rare ha scherzosamente definito l'immagine «un delizioso png da gustare» come regalo natalizio ai fan. Ha poi concluso con un «Ci vediamo nel 2025!», lasciando intendere possibili sviluppi (finalmente) per il prossimo anno.

Non ci rimane che tenere le orecchie tese verso Rare per scoprire quando ci saranno ulteriori novità, dopo questi anni di discrezione e silenzio.