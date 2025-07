Il mercato delle console portatili sta per assistere a un nuovo capitolo della battaglia tra i giganti del gaming, con Microsoft che si prepara a lanciare due versioni della sua ambiziosa ROG Xbox Ally in collaborazione con ASUS ROG.

Secondo le ultime indiscrezioni, i preordini per entrambi i dispositivi potrebbero aprirsi il 20 agosto, con prezzi che posizionano queste console in una fascia premium destinata agli appassionati più esigenti.

La strategia di Microsoft sembra puntare su una diversificazione dell'offerta che va oltre le tradizionali console da salotto, abbracciando il trend del gaming portatile che ha visto il successo di dispositivi come Steam Deck di Valve.

Le voci di corridoio convergono su una proposta commerciale articolata su due livelli distinti. La ROG Xbox Ally base dovrebbe essere commercializzata a 599 euro, mentre la versione potenziata Ally X raggiungerebbe i 899 euro, posizionandosi in una fascia di prezzo che riflette le ambizioni tecnologiche del progetto.

Questi dispositivi rappresentano l'evoluzione naturale dell'ecosistema Xbox, che negli ultimi anni ha puntato fortemente sui servizi cloud e sulla portabilità dell'esperienza di gioco.

La finestra di lancio ipotizzata per fine ottobre coinciderebbe perfettamente con la stagione natalizia, periodo cruciale per le vendite nel settore videoludico. Microsoft ha confermato ufficialmente che entrambi i dispositivi saranno disponibili durante le festività, senza però specificare date precise o dettagli sui prezzi al pubblico.

La fiera tedesca di Colonia si profila come il palcoscenico ideale per il debutto ufficiale, Xbox ha pianificato una presenza massiccia all'evento, con un'ampia gamma di titoli giocabili che includerà anche l'attesissimo Hollow Knight: Silksong, il cui sviluppo è seguito con trepidazione dalla community mondiale. La possibilità di provare dal vivo sia la ROG Xbox Ally che la Ally X rappresenterà un momento cruciale per valutare le potenzialità di questi dispositivi nel panorama competitivo attuale.

Il programma Xbox alla Gamescom 2025 prenderà il via proprio il 20 agosto alle 15:00 ora italiana, con un evento dedicato specificamente alla ROG Xbox Ally.