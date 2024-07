Shadows of the Damned Remastered, il nuovo trailer gameplay svela la data d'uscita

Dopo più di 12 anni dall'uscita del capitolo originale, presto l'action adventure cult Shadows of the Damned tornerà ufficialmente giocabile con una nuova speciale edizione rimasterizzata.

L'edizione intitolata "Hella Remastered" permetterà di riscoprire questa folle produzione anche sulle console più moderne, nata dalla collaborazione tra Shinji Mikami e Suda51, menti dietro Resident Evil e No More Heroes (di cui trovate il terzo capitolo su Amazon).

Annunciato a sorpresa durante lo scorso anno in un evento organizzato dalla stessa Grasshopper, oggi il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo trailer gameplay che svela alcune delle novità in arrivo, oltre all'attesissima data d'uscita ufficiale.

Shadows of the Damned: Hella Remastered sarà ufficialmente disponibile dal 31 ottobre 2024, e il fatto che ciò corrisponda alla festa di Halloween non è sicuramente una coincidenza.

L'uscita è stata confermata per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC (su Steam): di seguito trovate il gameplay trailer ufficiale con tanto di annuncio (via Gematsu).

Tra le novità previste per questa edizione segnaliamo un supporto alla risoluzione in 4K e il New Game+, oltre ad alcuni costumi aggiuntivi che potrete scegliere di equipaggiare.

Per il resto dovrebbe trattarsi di una produzione molto fedele al capitolo originale: l'avventura infernale in stile rock 'n' roll potrà finalmente essere riscoperta da una nuova generazione di giocatori.

Non vi resta che segnare dunque il 31 ottobre sul vostro calendario, giornata all'insegna delle creature infernali non solo per Halloween, ma anche per il ritorno di Shadows of the Damned.

E, curiosamente, non si tratta dell'unica produzione di Suda51 pronta a fare il suo grande ritorno sulle console di nuova generazione: nelle scorse settimane è stata infatti confermata anche la data d'uscita dell'edizione rimasterizzata di Lollipop Chainsaw.

Per il prossimo progetto di Shinji Mikami ci vorrà invece tempo, anche se il papà di Resident Evil è già tornato al lavoro in una nuova società.