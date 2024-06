Lollipop Chainsaw RePOP, il primo trailer gameplay svela la data d'uscita ufficiale

Dopo quasi un anno dalle ultime novità ufficiali, Lollipop Chainsaw RePOP torna finalmente a mostrarsi con il primo trailer gameplay, che ne conferma anche la data d'uscita, più vicina del previsto.

Annunciato inizialmente come remake, ma diventato poi un'edizione rimasterizzata — su una presunta richiesta dei fan, secondo il producer — si tratta di una produzione particolarmente attesa, in quanto riporta sulle attuali console uno dei videogiochi cult dell'era Xbox 360/PS3.

Nato da una collaborazione tra Suda51, mente dietro franchise come No More Heroes (trovate il terzo capitolo su Amazon) e James Gunn, regista tra gli altri di Guardiani della Galassia, questo hack-and-slash ci vedrà impersonare i panni dell'affascinante studentessa Juliet Starling alle prese con un'invasione zombie nella scuola San Romero.

Il tutto, ovviamente, impugnando una motosega gigante: trovate un primo sguardo al gameplay di questa edizione rimasterizzata qui di seguito.

Il trailer ci conferma inoltre che l'uscita è prevista per il 25 settembre 2024 in versione digitale su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam): sarà proposta al prezzo di 49.99$.

È prevista anche un'edizione fisica, ma sarà necessario attendere un mese in più: l'uscita è infatti prevista per ottobre 2024, attualmente ancora senza una data più precisa.

Anche se nel trailer non sono state specificate, pare che siano previste anche delle versioni per PS4 e Xbox One: tra le novità segnalate sul sito ufficiale troviamo infatti le specifiche grafiche con risoluzione e frame rate.

Le versioni PS5, XSX|S e PC supporteranno fino a 4K e 60FPS, mentre su Switch, PS4 e XONE si arriverà fino a 1080p e 30FPS.

Gli autori segnalano che Lollipop Chainsaw RePOP avrà anche tempi di caricamento più brevi, opzioni per i QTE automatici, diversi miglioramenti al gameplay e una modalità streamer.

La colonna sonora includerà inoltre nuove tracce musicali, ma non è ancora chiaro se siano state effettivamente sostituite tutte le canzoni del gioco originale.

In ogni caso, sembra che l'attesa per il ritorno di Juliet Starling stia finalmente per concludersi: vi terremo aggiornati sule nostre pagine non appena avremo ulteriori novità in merito.

Nel frattempo, ricordiamo che il producer ha già confermato che questa nuova edizione sarà molto simile al capitolo originale: non dovrebbero esserci censure particolari.