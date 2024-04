Shadow of the Tomb Raider è gratis da ora su Game Pass, ma c'è un problema

Da questo momento c'è un nuovo gioco gratis imperdibile per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: l'ultimo capitolo della premiata trilogia reboot di Lara Croft è già disponibile senza alcun costo aggiuntivo.

Si trattava indubbiamente di uno dei giochi gratis più attesi della line-up di aprile per Xbox, PC e Cloud: Shadow of the Tomb Raider è già disponibile da questo momento per il download, ovviamente senza alcun tipo di costi aggiuntivi.

L'unico requisito per potervi godere l'ultima sfida di Lara Croft è ovviamente quello di essere iscritti a uno dei relativi abbonamenti Xbox Game Pass (li trovate su Amazon). Tuttavia, dobbiamo anche avvisarvi che potrebbe esserci stato un cambiamento rispetto ai piani iniziali.

Se avevate seguito l'annuncio dei nuovi titoli gratuiti sulle nostre pagine, ricorderete infatti che Microsoft aveva svelato l'arrivo della Definitive Edition sul catalogo del servizio in abbonamento.

Purtroppo, nel momento in cui scriviamo questo articolo, pare che non sia stato così: su Xbox Game Pass potete infatti scaricare soltanto l'edizione standard, mentre la Definitive Edition viene segnata attualmente solo a pagamento.

Non è attualmente chiaro se si sia trattato di un cambiamento dell'ultimo minuto, se sia stato un errore del servizio in abbonamento oppure se addirittura la Definitive Edition verrà aggiunta soltanto tra qualche ora, ma per il momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale in merito.

Ricordiamo che la Definitive Edition include tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati dal lancio, inclusi i DLC con nuove sfide da superare: sarebbe dunque un peccato se Game Pass avesse davvero scelto di rinunciare a questa edizione.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine se dovessero esserci aggiornamenti in merito: nel frattempo, potete comunque accontentarvi della bellissima edizione standard di Shadow of the Tomb Raider.

L'ultima avventura di Lara Croft non è stata l'unica sorpresa di questa settimana: proprio pochi giorni fa sono stati aggiunti ben 2 giochi gratis, tra cui una novità al day-one.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata ai giochi in uscita da Game Pass: ben 6 titoli stanno per lasciare il servizio.