Shadow of the Erdtree, scoperta un'arma segreta "tagliata" da Elden Ring

Dopo una settimana e mezzo dal lancio, i fan stanno iniziando ad analizzare approfonditamente Shadow of the Erdtree per scoprire tutti i segreti che potrebbero essere sfuggiti durante le normali run del DLC.

FromSoftware è infatti abituata a premiare l'esplorazione dei fan, nascondendo easter egg e perfino armi nascoste che normalmente sarebbe quasi impossibile riuscire a recuperare.

Come segnalato da ComicBook, alcuni fan hanno così scoperto quella che viene ritenuta «l'arma più nascosta» di Shadow of the Erdtree, che curiosamente avrebbe potuto comparire anche in Elden Ring (trovate il bundle su Amazon).

Si tratta di una doppia lama chiamata Euporia: può essere recuperata a Enir-Ilim dopo aver navigato su alcuni ascensori, in una stanza che sembrerebbe essere stata pensata per farvi affrontare un boss, non per recuperare un'arma nascosta.

Quest'arma era stata già trovata con un datamine su Elden Ring, anche se con un altro nome: la dimostrazione è il fatto che in entrambi i casi venga citato il rapporto tra Miquella e Malenia.

Si tratta dunque a tutti gli effetti di un'arma scartata, ma che il DLC Shadow of the Erdtree ha deciso di reintrodurre con un modello totalmente originale: potete trovare la versione "originale" nel video realizzato da Garden of Eyes che allegheremo di seguito.

Se avete intenzione di andare a recuperare l'Euporia per equipaggiarla, assicuratevi che il vostro Senzaluce ne sia all'altezza: richiede infatti un valore Fede di ben 24, ma utilizza pienamente anche Forza e Destrezza.

La scoperta di questi segreti è da sempre una delle attività che entusiasmano maggiormente la community, anche se molti fan speravano in una cura maggiore per i boss: la quasi totale assenza di cutscene e dialoghi ha deluso diversi giocatori.

Nonostante un lancio difficoltoso per via della difficoltà, va comunque detto che la community ha apprezzato il lavoro svolto da FromSoftware, come dimostrano le ultime recensioni positive.