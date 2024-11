Shadow of the Erdtree potrebbe vincere il GOTY

Un importante aggiornamento riguardante i The Game Awards 2024 è stato annunciato oggi.

L'organizzazione ha chiarito che DLC, espansioni e remake di videogiochi saranno eleggibili per le nomination in tutte le categorie, incluso il Game of the Year.

Questa precisazione, pubblicata nelle FAQ sul sito ufficiale dell'evento (via Polygon), mira a dissipare eventuali dubbi sulla possibilità di candidare contenuti aggiuntivi o riedizioni di giochi esistenti.

Il comitato organizzatore ha specificato che «i The Game Awards mirano a riconoscere il miglior lavoro creativo e tecnico di ogni anno, indipendentemente dal formato di rilascio del contenuto».

La notizia potrebbe avere importanti ripercussioni sulle nomination di quest'anno.

In particolare, l'attenzione si concentra su Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring, che ora potrebbe competere in diverse categorie, inclusa quella più prestigiosa di Gioco dell'Anno.

Un’espansione in gara per il GOTY? Una mossa audace, ma ci sta. Era ora che i The Game Awards riconoscessero che creatività e innovazione non devono fermarsi al "gioco completo".

Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti, dove i DLC e le espansioni tendevano ad essere riconosciuti indirettamente attraverso la nomination del gioco base nella categoria "Best Ongoing Game".

È importante notare che, secondo una fonte interna ai The Game Awards, i votanti erano già stati informati di questa regola prima di inviare le loro schede.

Ora aspettiamo di vedere chi tra i votanti abbraccerà davvero questo cambio di rotta.

Questo suggerisce che le nomination, che saranno annunciate tra poche ore, potrebbero già riflettere questa nuova inclusività.

L'ampliamento dei criteri di eleggibilità potrebbe portare a una competizione più intensa e diversificata, offrendo maggiori opportunità di riconoscimento per contenuti che in passato avrebbero potuto essere trascurati.

Chi vincerà il Game of the Year 2024? Lo scopriremo solo il 12 dicembre 2024, quando i The Game Awards verranno trasmessi ovviamente in diretta su tutte le piattaforme (ovviamente lo seguiremo anche noi).