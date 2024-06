Dopo Let Me Solo Her, Elden Ring ha un nuovo eroe: Let Me Comet Him

Con l'arrivo di Shadow of the Erdtree, l'ecosistema metanarrativo di Elden Ring si arricchirà sicuramente di nuovi personaggi mitologici.

Se Malenia aveva consentito la nascita dell'eroe Let Me Solo Her, in queste ore sta già emergendo un nuovo Senzaluce pronto ad aiutare i giocatori di tutto il mondo.

Let Me Solo Her è forse una delle storie videoludiche più eroiche degli ultimi anni, con il Senzaluce che ha aiutato i giocatori di Elden Ring a distruggere Malenia e che, forse, tornerà anche per Shadow of the Erdtree come ha già svelato lui stesso.

Ma non sarà l'unico, a quanto pare. Come riporta PC Gamer, infatti, c'è già un altro eroe pronto a entrare nella leggenda.

Si chiama Let Me Comet Him, e si è già fatto notare in queste ore:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Si tratta di un giocatore che sta aiutando i Senzaluce di tutto il mondo a sconfiggere Mohg, uno degli ultimi boss necessari da abbattere per accedere a Shadow of the Erdtree.

La sua specialità, che definisce anche il suo nome, è il fatto di essere un personaggio altamente specializzato nella magia e in grado di lanciare Cometa di Azur, una delle stregonerie più forti del gioco.

Mohg è infatti molto difficile da affrontare a distanza ravvicinata, ma con un aiuto dalla distanza lo scontro diventa molto più fattibile.

Anche lo stessso Let Me Solo Her si è unito al raccoglimento generale, per aiutare i giocatori a sconfiggere Mohg e Radahn. In un post su X ha infatti scritto: «Spero che le persone mettano i loro segnali di evocazione fuori dalle arene dei boss di Mohg e Radahn! Prepariamoci tutti ad aiutare gli altri Tarnish a entrare nel DLC.»

L'aiuto di Let Me Comet Him sarà fondamentale perché, fino a qualche settimana fa, oltre metà dei giocatori di Elden Ring nel mondo non aveva i requisiti per accedere alla massiccia espansione.

