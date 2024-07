Shadow of the Erdtree è così difficile che il boss finale si può sconfiggere con un colpo

Shadow of the Erdtree è difficile ma anche no, il DLC di Elden Ring si può finire in un sacco di modi oppure no, ma la verità è che il boss finale del contenuti aggiuntivo del capolavoro di FromSoftware si può sconfiggere in un solo colpo.

Abbiamo visto tante imprese dei Senzaluce più eroici, da chi ha giocato senza mani ma utilizzando unicamente gli input neurali, chi lo sta giocando addirittura a ritmo di musica ballando, ma uno streamer è riuscito a mettere insieme una combo pazzesca per sconfiggere Radahn con un singolo colpo.

Come riporta Gamespot, il noto streamer su Twitch di nome Ainrun ha compiuto un'impresa straordinaria sconfiggendo il boss più difficile del DLC di Elden Ring con un solo attacco.

Questo traguardo ha suscitato enorme interesse nella comunità del gaming, dimostrando che con le giuste strategie, persino le sfide più ardue possono essere superate.

Come ha fatto Ainrun ha mettere insieme il colpo letale? Ve lo spieghiamo dopo aver visto la clip in questione:

Ainrun ha utilizzato una combinazione di pozioni, buff, ovvero la Wondrous Physick con il Bloodboil Aromatic attivando anche Rallying Standard e Seppuku. Infine, lo streamer ha usato la cenere di guerra Royal Knight's Resolve per caricare un attacco devastante da 93mila punti di danno.

Questo insieme di potenziamenti gli ha permesso di massimizzare l'efficacia del suo attacco finale, dimostrando una profonda conoscenza del gioco e una preparazione meticolosa. Inutile che la performance ha fatto il giro del mondo ed ha ispirato tanti giocatori a ripeterla e/o tentare di fare di meglio.

Ci sono tanti giocatori che stanno sperimentando dopo l'arrivo di Shadow of the Erdtree, come quelli che hanno trovato un'arma in grado di devastare Malenia senza speranze.

