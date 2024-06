Serie tv di Yakuza, ecco la prima foto ufficiale di Kazuma Kiryu

Nelle scorse ore è stato confermato l'arrivo di una nuova serie TV ispirata ai videogiochi su Prime Video: sul catalogo del noto servizio in streaming è infatti in arrivo Like a Dragon: Yakuza, nuova miniserie televisiva ispirato al primo capitolo di RGG Studio e SEGA.

La serie sarà divisa in due parti, entrambe composte da tre episodi: la prima andrà in onda già dal 24 ottobre, mentre per le successive tre puntate bisognerà attendere una settimana.

Like a Dragon: Yakuza ci porterà a scoprire un approfondimento dell'inizio della saga di Kazuma Kiryu, anche se dalla descrizione ufficiale non sembra che ci saranno riferimenti al prequel Yakuza Zero (che trovate su Amazon).

Il protagonista sarà interpretato dall'attore Ryoma Takeuchi, già particolarmente noto in Giappone per aver interpretato diversi ruoli in Kamen Rider: la star sembra essere particolarmente entusiasta del ruolo e ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram la prima foto ufficiale dal set televisivo, che vi allegheremo qui di seguito.

Il tutto accompagnato da un post che ci invita a non mancare all'appuntamento per il 25 ottobre: l'annuncio originale indicava il giorno 24, ma è plausibile immaginare che in Giappone lo show andrà in onda con un giorno "di ritardo" a causa dei fusi orari.

Da capire ovviamente se tale circostanza coinvolgerà anche l'Italia, ma vi terremo aggiornati in tal senso non appena ne sapremo di più.

In ogni caso, la prima foto ufficiale ci mostra gli impressionanti tatuaggi che ricoprono la schiena di Kazuma Kiryu: uno scatto che ci mostra anche un protagonista che appare già imponente e pronto a scontrarsi contro chiunque gli sbarri la strada.

Un'anteprima insomma decisamente promettente per la serie TV di Yakuza, che secondo gli autori della serie videoludica dovrebbe diventare il modo perfetto per vivere la saga di Kazuma Kiryu: attendiamo dunque con ansia di poterne sapere di più.

Nel frattempo, mentre attendiamo di avere ulteriori informazioni sullo show, cogliamo l'occasione per rimandarvi a uno speciale dedicato all'intera serie di Yakuza/Like a Dragon, in cui avevamo indagato su storia, rappresentazione nei media e immaginario dietro la yakuza.