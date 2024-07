SEGA porterà (finalmente) in tribunale gli utenti più aggressivi e offensivi

Le community dei videogiochi sanno essere molto pesanti e difficili da gestire, questo lo sa bene SEGA che ha deciso di prendere provvedimenti molto seri per quanto riguarda gli utenti che gravitano sui canali social delle sue proprietà intellettuali.

In un caso senza precedenti, ma che finalmente aspettavamo accadesse anche da parte delle grandi aziende, SEGA ha deciso di intraprendere azioni legali contro un utente dei social media, accusato di aver rivolto commenti diffamatori e offensivi verso un dipendente della compagnia.

Abbiamo visto in molte occasioni i videogiocatori prendersela con i membri di compagnie anche molto importanti, come nel caso di Horizon Forbidden West e Resident Evil 4 Remake giusto per citare alcuni casi recenti.

Ma, almeno finora, non c'era mai stato un intervento diretto da parte delle compagnie coinvolte, soprattutto da parte di publisher così importanti come SEGA che, come riporta Eurogamer, hanno deciso di intervenire in difesa dei propri lavoratori.

SEGA ha commentato, in un comunicato:

«Consideriamo gli atti diffamatori contro i dipendenti, come l'annuncio di atti violenti, minacce e intimidazioni, come gravi questioni relative ai diritti umani che danneggiano la dignità dei dipendenti e portano a un deterioramento dell'ambiente di lavoro.»

«Non tolleriamo alcun comportamento molesto», prosegue il comunicato, specificando che SEGA continuerà ad intraprendere azioni legali ogni volta che ci saranno "comportamenti dannosi".

La notizia ha scatenato numerose discussioni online, con reazioni contrastanti tra chi appoggia la decisione di SEGA e chi la vede come una mossa eccessiva. Da parte di chi vi scrive: "era ora".

