Sonic potrebbe diventare un GDR: «È un sogno» per Sonic Team

Nonostante le avventure di Sonic the Hedgehog possiedano un cast variegato ricco di personaggi carismatici, l'IP di casa SEGA non è mai stata adattata per davvero con videogiochi che sfruttassero al meglio un gruppo consistente di protagonisti.

Con Sonic Superstars (che trovate su Amazon) c'è stato un tentativo di approccio verso un'esperienza puramente multiplayer che sfruttasse abilità uniche di tutti i personaggi, ma presto questo approccio potrebbe in futuro essere trasferito anche in una produzione single player, abbandonando però del tutto la componente platform.

In un'intervista rilasciata al canale YouTube Good Vibes Gaming (via My Nintendo News), il capo di Sonic Team ha ammesso che ha un ultimo desiderio prima di poter pensare ufficialmente al ritiro: realizzare un gioco di ruolo con Sonic protagonista.

«Personalmente mi piacciono tantissimo i giochi di ruolo: il format GDR è divertentissimo e ho spesso pensato tra me e me: "Lo sai, negli ultimi 30 anni non abbiamo mai fatto un GDR con Sonic" e adesso mi domando: "Perché non abbiamo mai fatto un GDR di Sonic per tutto questo tempo? Come siamo riusciti ad andare avanti per 30 anni senza mai farne uno?" Quindi ad un certo punto vorrei poter lavorare su un gioco di ruolo di Sonic prima di ritirarmi da SEGA, ma sapete, al momento questo è solo un sogno... Attualmente non abbiamo piani concreti al riguardo»

Tecnicamente un gioco di ruolo con Sonic protagonista esisterebbe già: i fan storici si ricorderanno infatti di Sonic Chronicles La Fratellanza Oscura, sviluppato da BioWare su Nintendo DS.

Tuttavia, oltre ad essere un gioco che divise la community, La Fratellanza Oscura non è stato curato direttamente da Sonic Team, motivo per il quale Takashi Iizuka vorrebbe un giorno poterne realizzare uno nuovo di persona.

In attesa di capire se SEGA sarà lieta di soddisfare o meno il desiderio di Iizuka, ricordiamo che nelle prossime settimane sarà ufficialmente disponibile Sonic x Shadow Generations: per celebrare l'uscita verrà realizzata una nuova serie animata con Shadow protagonista.