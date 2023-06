SecretLab: fino a 200€ di sconto sulle migliori sedie gaming

SecretLab, azienda famosa per le sue sedie da gaming di alta qualità, propone una serie di offerte speciali per i saldi estivi nel proprio negozio ufficiale.

L'elenco di prodotti in promozione è ampio e include:

Secretlab TITAN Evo 2022 : sconti fino a 100€ su una selezione di modelli in Similpelle Ibrida NEO e tessuto SoftWeave Plus.

: su una selezione di modelli in Similpelle Ibrida NEO e tessuto SoftWeave Plus. Serie Secretlab Classics : sconti fino a 200€ su tutti i modelli in Pelle PU PRIME 2.0 e Tessuto SoftWeave o sconti fino a 200€ su tutti i modelli Secretlab Series in NAPA.

: su tutti i modelli in Pelle PU PRIME 2.0 e Tessuto SoftWeave o sconti fino a 200€ su tutti i modelli Secretlab Series in NAPA. NeueChair : sconto di €30 su tutti i modelli NeueChair Silver e Obsidian.

: su tutti i modelli NeueChair Silver e Obsidian. Scrivania in metallo Secretlab MAGNUS: sconti fino a 70€ su una selezione di pacchetti scrivania con Secretlab MAGNUS, acquistando insieme la Secretlab MAGNUS Metal Desk e il tappetino da scrivania MAGPAD.

La linea Titan EVO 2022 di SecretLab presenta una serie di aggiornamenti destinati a migliorare il comfort e la postura del giocatore, tra cui un sedile ridisegnato e un supporto lombare a quattro vie. Queste sedie sono disponibili in tre diverse taglie per soddisfare le esigenze anatomiche di ciascun utente. Il modello S (small) è adatto per persone alte da 150 a 169 cm e con un peso fino a 90 kg, il modello R (regular) è destinato a utenti alti da 170 a 189 cm e con un peso fino a 100 kg, mentre il modello XL è progettato per persone alte da 181 a 205 cm e con un peso fino a 180 kg.

Le sedie gaming Secretlab sono realizzate in vari materiali, tra cui la similpelle ibrida Secretlab NEO, dodici volte più resistente del comune pellame sintetico e con un aspetto lucido e raffinato; il tessuto SoftWeave Plus di Secretlab, progettato per favorire la traspirazione; e la pelle NAPA.

Le sedie gaming di SecretLab si distinguono per la loro alta qualità, il design moderno e funzionale, la resistenza e il comfort, rappresentando la scelta ideale per un'esperienza di gioco piacevole e rilassante. Vi consigliamo di consultare la vasta gamma di prodotti sul sito ufficiale di SecretLab per trovare il modello che meglio si adatta alle vostre esigenze.

