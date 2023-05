Seagate Game Drive da 2 TB per PS4 e PS5 a meno di 80€! -38%

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sugli hard disk esterni.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il Seagate Game Drive da 2 TB per PS4 e PS5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 79,99€, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di 50€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 129,90€.

Il Seagate Game Drive da 2 TB è un hard disk esterno pensato per le console PS4 e PS5, offrendo un'opportunità di espansione notevole per la memoria della vostra console, aggiungendo ben 2 TB di spazio di archiviazione. Grazie a ciò, potrete immagazzinare oltre 100 titoli aggiuntivi, evitando il bisogno di liberare spazio sul disco fisso interno o di dover scaricare di nuovo i giochi desiderati.

Il Seagate Game Drive da 2 TB per PS4 e PS5 vanta un'interfaccia USB 3.0, che assicura velocità di caricamento ottimali per i giochi, senza bisogno di un cavo di alimentazione extra. Inoltre, il Seagate Game Drive da 2TB per PS4 e PS5 si caratterizza per un elegante chassis in alluminio, capace di adattarsi con stile a qualsiasi ambiente gaming. Questo prodotto è il frutto della collaborazione tra Sony e Seagate, garantendo così la massima compatibilità con le console e vantando la licenza ufficiale.

