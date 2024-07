Se vi sentite forti in Shadow of the Erdtree, c'è chi gioca Sekiro senza muoversi

I fan dei soulslike amano convidere le proprie imprese, fare del gatekeeping selvaggio nei confronti di chi usa uyna build diversa dalla propria e, in generale, vantarsi delle proprie capacità di giocatori eletti e gitgudders: ma quanti possono dire di aver finito Sekiro senza camminare?

Di sicuro lo può affermare GroeneWolf420, content creator e storico affezionato di Sekiro (lo trovate su Amazon), che ha finito il gioco in ogni modo possibile e immaginabile e, grazie alla sua competenza, è riuscito a sconfiggere Isshin senza fare un singolo passo.

Advertisement

Il giocatore ha sconfitto uno dei boss più temibili di sempre di FromSoftware senza camminare, correre, saltare o usare il mikiri, ma spostandosi usando solamente abilità, attacchi e contrattacchi.

Dite che non è possibile? Guardate la clip qui sotto:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Nei cinque minuti interi di combattimento, frutto di oltre 40 tentativi, il content creator è riuscito a usare attacchi e abilità per avvicinarsi a Isshin, e a deviare gli attacchi con tempismo preciso invece di fare affidamento sul mikiri per gli affondi, che possono infliggere un sacco di danni alla postura all'avversario.

Tuttavia, GroeneWolf420 ha lanciato anche una sfida alla community, chiedendo se volesse vedere in futuro altri boss di Sekiro sconfitti in questo modo.



Un'impresa a dir poco notevole, che ha portato il giocatore ad un'amara considerazione: «Ho davvero bisogno di un DLC.»

Effettivamente, Sekiro è uno dei pochissimi titoli di FromSoftware a non aver avuto espansioni o DLC, e la dedizione di giocatori come questi dimostra quanto il gioco è ancora amatissimo. Tanto che gli stessi giocatori di Elden Ring vorrebbero il ritorno di una modalità di gioco proveniente da questa produzione.

Così come Bloodborne, tornato ovviamente in auge dopo l'uscita di Shadow of the Erdtree, con i giocatori che sono tornati in massa sul soulslike gotico nelle ultime settimane.