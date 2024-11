Se sognate un ritorno di Vagrant Story, non siete gli unici

Era il 2000 quando Vagrant Story faceva il suo debutto assoluto sulla prima PlayStation, imponendosi per la sua rappresentazione di Ivalice e il suo grande immaginario. Il gioco, firmato in buona parte dagli autori di Final Fantasy Tactics diretti da Yasumi Matsuno, ha un fan di eccezione che spera nel suo ritorno: Yoshi-P, ossia Naoki Yoshida, director di Final Fantasy XVI e di Final Fantasy XIV.

La notizia arriva da una intervista al director concessa ai microfoni della rivista giapponese 4Gamer, dove Yoshida ha ammesso di sperare in un grande ritorno di Vagrant Story e anche di Final Fantasy Tactics, che a suo dire meriterebbero una nuova release su console di attuale generazione.

Advertisement

«Sono un fan di Yasumi Matsuno» ha raccontato Yoshi-P, «quindi vorrei lasciare Vagrant Story e Final Fantasy Tactics alle future generazioni, in modo che possano venire giocati sempre su qualsiasi piattaforma».

Questo per lui non significa che ci sia bisogno di rimasterizzarli o di creare un remake, ma di trovare comunque un modo per conservarli:

«Se devo essere onesto, non mi interessano tanto remake e remastered, ma penso che sia davvero importante che un capolavoro possa venire giocato in modo adeguato, con il gusto dell'epoca».

Effettivamente, se da qualche tempo anche Bloomberg ha iniziato a chiacchierare di indiscrezioni relative a un rifacimento di Final Fantasy Tactics, tutto tace intorno a Vagrant Story.

Chissà però che Square Enix, che di recente ha iniziato a guardarsi molto indietro per conservare un po' dei suoi grandi classici, non possa rispolverarlo per il futuro.

In precedenza, il gioco era stato omaggiato proprio in Final Fantasy XIV, a testimonianza dell'amore di Yoshida per questo titolo. Se siete tra coloro che sperano in una nuova giovinezza per Vagrant Story, insomma, non siete da soli.