Se pensate di essere grandi strateghi, dovreste dare un'occhiata a Cataclismo

È un bel periodo per gli amanti dei giochi strategici, più che altro perché Hooded Horse – che da poco ha pubblicato anche Manor Lords – si sta sbizzarrendo e sta portando ulteriore colore al genere. L'ultimo arrivato è Cataclismo, lanciato su Steam in Accesso Anticipato lo scorso 22 luglio e strutturato come uno strategico in tempo reale a tinte dark fantasy.

Firmato da Digital Suns, il gioco offre un'esperienza in cui i giocatori devono costruire fortezze mattone dopo mattone e sopravvivere a tutti i costi contro gli orrori senza fine della Nebbia.

Insomma, dovrete essere abbastanza bravi da costruire la vostra fortezza in modo sensato e in modo che possa reggere gli attacchi, un po' come se fossimo in un tower defense, ma con meccaniche da RTS e da 4X.

L'accoglienza su Steam, per ora, sembra molto positiva, considerando che pre-lancio erano ben 300mila gli utenti che lo avevano aggiunto alla loro wishlist.

Acquistando il gioco in Early Access (sarà in sconto fino al 4 agosto), gli sviluppatori ci fanno sapere che al suo interno è possibile trovare:

Campagna principale con tutorial e 11 livelli in due biomi distinti

Modalità scontro con due livelli in due biomi

Modalità infinita con mappe generate proceduralmente

Editor di livelli dettagliato per creare e condividere mappe personalizzate.

Trattandosi di un accesso anticipato, arriveranno via via ulteriori contenuti e ci saranno delle migliorie basate sul feedback degli utenti.

Inoltre, è previsto che in futuro il gioco venga tradotto in molte lingue, anche se per il momento non ci sono notizie dell'italiano: lo avremo in inglese, tedesco, francese, spagnolo, polacco, russo, portoghese brasiliano, cinese semplificato e tradizionale, coreano e giapponese.

Se vi domandate perché, purtroppo i numeri di Steam sui giocatori italiani sono piuttosto brutali. Intanto, potete approfondire la conoscenza con Cataclismo dando un'occhiata alla sua pagina Steam.