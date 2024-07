Se Concord non vi ha convinto, magari lo farà il Dualsense Limited Edition

Concord non ha esordito, almeno per il momento, nel migliore dei modi, e non sembra molto convincente ma forse i fan di PlayStation potrebbero rifarsi con il Dualsense Limited Edition.

PlayStation ha infatti lanciato il Dualsense in edizione limitata per lo shooter che arriverà nelle prossime settimane, quel Concord di cui si è parlato tanto e non sempre nel migliore dei modi.

L'arrivo del titolo sul mercato in versione preliminare non è stato dei migliori, restituendo una situazione non troppo incoraggiante per Concord. Nelle prime ore c'è stato un massimo di utenti collegati in contemporanea di soli 2388 utenti nelle prime 24 ore su Steam: un numero davvero irrisorio per quella che dovrebbe essere una nuova IP di punta PlayStation.

La speranza era che l'open beta potesse ridare vitalità al titolo, grazie ad una nuova platea di giocatori in arrivo sui campi di battaglia. Purtroppo non è stato così, perché pare che l'open beta abbia avuto l'8.1% di utenti in meno rispetto alla prova in Early Access.

Tuttavia PlayStation ci crede (comprensibilmente) ancora, perché ha lanciato proprio oggi un controller speciale.

Acquistabile tramite PlayStation Direct, il DualSense Concord Limited Edition è caratterizzato da elementi della Guida Galattica e del viaggio interstellare più veloce della luce, con un design che mette in mostra la natura vivace e colorata di questa nuova e spettacolare galassia fantascientifica.

Se siete convinti dalla spiegazione di PlayStation, potete acquistare il DualSense Concord Limited Edition per $84,99, che è un prezzo decisamente importante per poter vivere un'avventura nella galassia.

Cosa c'è nel futuro di Concord, dopo il lancio e il Dualsense Limited Edizion? La risposta arriva dal team di sviluppo.

Ma se, invece, siete stati sempre dei convinti evangelisti dello shooter di PlayStation, lo potete acquistare e supportare il team tramite Amazon al miglior prezzo.