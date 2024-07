Quale futuro per Concord dopo il lancio? Arriva una risposta

Dopo la fine della beta, Firewalk Studios ha rivelato ciò che i giocatori possono aspettarsi con il lancio di Concord, oltre a ciò che arriverà dopo l'uscita del gioco.

La reazione nei confronti della nuova esclusiva PlayStation (che potete prenotare su Amazon) non è infatti stata delle migliori.

Le prime 24 ore dell'open beta gratuita di Concord su Steam hanno fatto registrare numeri davvero preoccupanti per il futuro dell'esclusiva PlayStation.

Ora, come riportato anche da GameSpot, sembra che il gioco mancherà di proposito un elemento molto diffuso in molti sparatutto online: il battle pass.

Mark DeRidder, direttore dell'animazione del gameplay di Firewalk, ha condiviso questa decisione su X aggiungendo: «Tu possiedi Concord, Concord non possiede te».

DeRidder, da parte sua, ha lavorato in precedenza a uno dei giochi più popolari al mondo con un pass di battaglia come sviluppatore presso Raven Software su Call of Duty: Warzone, come si legge su LinkedIn.

Sebbene non sia previsto un battle pass, Firewalk promette «nuovi Freegunner, mappe, modalità e altro ancora» dopo il lancio di Concord il 23 agosto.

Inoltre, tutto ciò avverrà “senza costi aggiuntivi” (anche se Concord di base non è un gioco gratuito, visto che costa 40 euro).

Concord è stato presentato per la prima volta a maggio in occasione del PlayStation State of Play. Lo sparatutto online 5-vs-5 sembra mescolare insieme elementi di Overwatch e Valorant, con vibrazioni dei film di Guardiani della Galassia.

Il gioco ha avuto periodi di accesso anticipato e open-beta distribuiti nel corso di questo mese, con l'ultimo che si è concluso nel fine settimana del 21 luglio.

Per saperne di più, date un'occhiata all'anteprima di Concord redatta dal sottoscritto.

Se volete comunque dare una chance al gioco, vi ricordiamo in ogni caso di dare un'occhiata ai requisiti su PC.