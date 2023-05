Sconto del 63% sul piano biennale di NordVPN + 3 mesi extra!

NordVPN ha lanciato una nuova offerta speciale che vi permette di acquistare un abbonamento biennale al costo di soli 3,29€ al mese, il che significa un totale di 88,83€ per i primi due anni. Questo rappresenta un risparmio del 60% rispetto al costo standard! E non è tutto: avrete anche tre mesi gratis!

Advertisement

NordVPN è sinonimo di un servizio VPN di alta qualità, sicuro e a un prezzo conveniente. Se desiderate funzionalità extra come un gestore di password e uno scanner per le violazioni dei dati, il prezzo sale a 4,49€ al mese. Con lo sconto del 57% applicato ai primi due anni, si arriva a un totale di 107,76€. Infine, il pacchetto più completo, che include anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato, è disponibile a 5,99€ al mese. Con lo sconto del 63%, il costo totale per i primi due anni è di 143,76€.

NordVPN dispone di una vasta rete di oltre 5.600 server distribuiti in 60 paesi, garantendo connessioni rapide e sicure. La privacy è al primo posto, con misure di sicurezza come la protezione dei dati, un kill switch e vari metodi di pagamento. NordVPN è compatibile con Windows, macOS, iOS, Android, Linux e Google TV e offre funzioni di protezione da malware, blocco dei tracker e dei pop-up per una navigazione senza problemi.

Leggi anche VPN per il gaming | Le migliori del 2023

Con NordVPN, potrete godere di una navigazione su internet sicura e privata, proteggendo le vostre attività online da eventuali minacce. L'utilizzo di protocolli di crittografia avanzati e una vasta rete di server in tutto il mondo garantiscono una navigazione anonima e sicura.

NordVPN offre inoltre una prova gratuita di 30 giorni, permettendo di testare il servizio prima di aderire a un abbonamento a pagamento. E se non siete soddisfatti, potrete usufruire della garanzia "soddisfatti o rimborsati" e ricevere un rimborso se decidete di annullare l'abbonamento durante il periodo di prova.

Ricordate, però, che l'offerta di NordVPN ha una durata limitata. Vi consigliamo quindi di approfittarne prima che finisca. Infine, vi invitiamo a consultare quotidianamente la nostra area dedicata del sito per rimanere aggiornati sulle migliori offerte presenti in rete.