SCONTO DEL 29% su Hisense 55E77NQ: trasforma la tua esperienza visiva con questa smart TV 4K!

Se state cercando un smart TV 4K con un eccellente rapporto qualità-prezzo, questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Hisense 55E77NQ è disponibile a soli 369€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 519€. Un'occasione imperdibile per portare a casa un televisore di ultima generazione a un prezzo vantaggioso.

Hisense 55E77NQ, chi dovrebbe acquistarlo?

Hisense 55E77NQ è una smart TV 55 pollici QLED 4K con risoluzione 3.840x2.160 pixel, che garantisce immagini nitide, colori brillanti e un contrasto eccezionale. Grazie alla tecnologia QLED, questa TV offre una gamma cromatica più ampia e una luminosità superiore rispetto ai tradizionali schermi LED, migliorando l’esperienza visiva per film, serie TV e gaming.

Dotata di supporto per Dolby Vision, HDR10+ e HLG, Hisense 55E77NQ assicura una resa cinematografica di altissimo livello, con dettagli realistici anche nelle scene più scure. Per gli appassionati di gaming, la Game Mode Plus riduce la latenza e migliora la fluidità delle immagini, offrendo un vantaggio competitivo nei giochi più frenetici.

Il sistema operativo VIDAA U7 rende l’uso della TV rapido e intuitivo, con accesso immediato alle principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Inoltre, grazie all’integrazione con Alexa Built-in e VIDAA Voice, potete controllare la TV con semplici comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più comoda e moderna.

L’audio è altrettanto coinvolgente grazie al supporto per Dolby Atmos, che crea un suono tridimensionale avvolgente, ideale per film e musica. La TV è inoltre dotata di AirPlay 2 e Android Screen Sharing, per condividere facilmente i contenuti da smartphone e tablet.

Grazie allo sconto del 29%, Hisense 55E77NQ è ora disponibile su Amazon a soli 369€, un prezzo incredibile per una smart TV 55” 4K QLED con funzionalità avanzate. Non lasciatevi sfuggire questa promozione, potrebbe terminare presto! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

