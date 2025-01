Sconti di Gennaio su PlayStation Store: migliori giochi PS5 in offerta

Mancano ormai pochi giorni alla conclusione degli Sconti di Gennaio su PlayStation Store, ormai entrati ufficialmente nella loro ultima settimana.

Nelle prossime giornate dovremmo dunque avere la possibilità di scoprire una nuova serie di offerte per tutti gli utenti che vogliono risparmiare sui migliori videogiochi per le console PlayStation.

In attesa che arrivi tale giorno, questa volta abbiamo deciso di venire incontro nello specifico agli utenti che amano giocare su PS5, selezionando i migliori videogiochi in offerta che non sono disponibili su PS4 (trovate gift card per gli acquisti su Amazon).

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo a quella che è la nostra personale selezione di offerte su PlayStation Store:

Migliori giochi PS5 in offerta su PlayStation Store

Dragon Age: The Veilguard Deluxe Edition a 59,99€ (anziché 99,99€)

a 59,99€ (anziché 99,99€) Dragon's Dogma 2 a 39,74€ (anziché 74,99€)

a 39,74€ (anziché 74,99€) Hell Let Loose a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Need for Speed Unbound Palace Edition a 13,49€ (anziché 89,99€)

a 13,49€ (anziché 89,99€) New World: Aeternum a 41,99€ (anziché 59,99€)

a 41,99€ (anziché 59,99€) Rise of the Ronin Digital Deluxe Edition a 59,39€ (anziché 89,99€)

a 59,39€ (anziché 89,99€) RoboCop Rogue City: Alex Murphy Edition a 31,49€ (anziché 69,99€)

a 31,49€ (anziché 69,99€) Sea of Thieves a 23,99€ (anziché 39,99€)

a 23,99€ (anziché 39,99€) Silent Hill 2 Deluxe Edition a 55,99€ (anziché 79,99€)

a 55,99€ (anziché 79,99€) Star Wars Outlaws Gold Edition a 77,99€ (anziché 119,99€)

a 77,99€ (anziché 119,99€) Stellar Blade a 59,99€ (anziché 79,99€)

a 59,99€ (anziché 79,99€) Tekken 8 Deluxe Edition a 65,99€ (anziché 109,99€)

a 65,99€ (anziché 109,99€) UFC 5 Ultimate Edition a 43,99€ (anziché 109,99€)

a 43,99€ (anziché 109,99€) Undisputed WBC Edition a 59,99€ (anziché 79,99€)

a 59,99€ (anziché 79,99€) Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold a 74,99€ (anziché 99,99€)

Come anticipavamo in apertura, la nostra selezione si basa su videogiochi disponibili solo su PS5, senza alcuna controparte esistente per le console PS4.

Esistono naturalmente tanti altri videogiochi di qualità che non abbiamo incluso nel nostro catalogo e, in alcuni casi, con disponibilità cross-gen: vi invitiamo pertanto a consultare la lista completa al seguente indirizzo.