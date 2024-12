Sconti di gennaio PlayStation Store: i migliori a meno di i 10 euro

Anche il periodo natalizio è un ottimo momento per approfittare di qualche sconto e, perché no, per regalarsi qualche videogioco da godersi in santa pace. A tal proposito, nei giorni scorsi sono arrivati su PlayStation Store i primi saldi di gennaio, come vi abbiamo raccontato, che dal 20 dicembre propongono un bel po' di offerte su numerosi titoli.

Così, abbiamo deciso di fare un giro e vedere un po' quali sono i migliori videogiochi che potete comprare a meno di 10 euro, approfittando di queste offerte – in modo da non dover spendere troppo per avere qualcosa con cui divertirvi.

Sconti di gennaio PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 10 euro

Star Wars Jedi: Fallen Order a 4,99€

a 4,99€ The Witcher 3 Complete Edition a 9,99€

a 9,99€ Need for Speed Unbound a 7,99€

a 7,99€ Mafia Definitive Edition a 7,99€

a 7,99€ Resident Evil VII a 7,99€

a 7,99€ Resident Evil 2 a 9,99€

a 9,99€ Resident Evil 3 a 9,99€

a 9,99€ Resident Evil 6 a 4,99€

a 4,99€ Resident Evil 5 a 4,99€

a 4,99€ Resident Evil 4 (2005) a 4,99€

(2005) a 4,99€ Resident Evil a 4,99€

a 4,99€ Resident Evil 0 a 4,99€

a 4,99€ Resident Evil Revelation 1&2 a 7,49€

a 7,49€ Brothers: A Tale of Two Sons Remake a 9,99€

a 9,99€ Star Wars Battlefront II a 2,99€

a 2,99€ Borderlands 3 a 6,99€

a 6,99€ Fallout 4 a 7,99€

a 7,99€ Fallout 76 a 9,99€

a 9,99€ DmC Definitive Edition a 9,99€

a 9,99€ Yakuza: Like a Dragon a 9,99€

a 9,99€ Wolfenstein II a 5,99€

a 5,99€ Devil May Cry HD Collection a 9,89€

a 9,89€ Dead Rising 2 a 4,99€

2 a 4,99€ Ghostrunner II a 9,99€

a 9,99€ The King of Fighters XV a 8,99€

a 8,99€ Okami HD a 4,99€

a 4,99€ Mega Man X Legacy Collection a 7,99€

a 7,99€ Eiyuden Chronicle: Rising a 4,49€

Insomma, se siete appassionati di franchise come Resident Evil, sicuramente troverete pane per i vostri denti – per finire l'anno con una nota... zombie!

Per la lista integrale dei giochi coinvolti negli sconti, potete vedere questo link a PlayStation Store.