In un solo giorno, due milioni di giocatori hanno risposto alla chiamata dell'oscurità di Elden Ring Nightreign, il nuovo spin-off cooperativo del pluripremiato titolo di FromSoftware.

Se, come vi abbiamo segnalato nella nostra recensione, è vero che il gioco ha bisogno di un po' di affinamenti al suo bilanciamento per evitare momenti di non voluta frustrazione (ma dovrebbe migliorare con le patch in arrivo), lo è anche che il pubblico ha risposto "presente" con entusiasmo all'idea di mescolare Elden Ring a meccaniche rogue e Battle Royale.

La notizia arriva da Bandai Namco e FromSoftware, che sui canali social hanno svelato gli impressionanti numeri del lancio del gioco.

«L'oscurità è calata su Limveld» leggiamo nel messaggio che celebra il traguardo, «e due milioni di Nighfarer si ergono contro le tenebre. Grazie per il vostro supporto».

Anche i numeri di Steam, in effetti, parlano di un lancio ragguardevole, con un picco di 313mila giocatori sul catalogo digitale di PC gamer – praticamente, solo alle spalle di quanto fatto da Elden Ring vero e proprio, e decisamente un dato che va a consolidare la forza mediatica e commerciale guadagnata da From in questi anni.

Come vi abbiamo anticipato, ora il team lavorare per affinare le criticità che sono state riscontrate al momento del lancio, come una maggior accessibilità per la rianimazione quando si gioca in solitaria – cosicché il gioco sia affrontabile anche da chi non è in compagnia, che ora invece faticherebbe (e tanto) ad affrontare le tre notti di morte con i relativi spietati boss, senza la mano di qualcuno.

Ci sarà anche un ribilanciamento delle rune che si ottengono giocando da soli, proprio per favorire un più equilibrato equilibrio tra sforzo e ricompensa per il giocatore.

Elden Ring Nightreign è disponibile su PC e su console. E, chissà, magari questi numeri importanti in futuro potrebbero essere replicati anche da The Duskbloods, altra fatica multiplayer firmata (e in quel caso diretta in prima persona) da Hidetaka Miyazaki e il suo team.