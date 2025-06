La News in un minuto

FromSoftware ha rilasciato la patch 1.01.3 per Elden Ring: Nightreign su tutte le piattaforme, introducendo bilanciamenti e numerose correzioni di bug. L'aggiornamento principale aumenta la probabilità di ottenere armi con stato Follia, potenziando questo effetto finora poco utilizzato. Tra i fix più rilevanti: miglioramenti alla skill Turbine, correzione dei danni della "Marcatura" di Ironeye, risoluzione di bug critici contro i Nightlords dove i giocatori perdevano automaticamente dopo la rianimazione, e problemi di inquadratura in multiplayer. La versione Steam riceve inoltre correzioni specifiche per i freeze improvvisi, mentre l'aggiornamento è obbligatorio per l'esperienza online.