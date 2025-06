La News in un minuto

FromSoftware ha lanciato il supporto post-lancio per Elden Ring Nightreign introducendo gli Everdark Sovereigns, versioni potenziate dei boss esistenti che offrono sfide più difficili. Il primo è Gaping Jaw, disponibile fino al 26 giugno, seguito da Sentient Pest e Darkdrift Knight. Questi boss remixati sono accessibili solo dopo aver sconfitto le versioni originali e disponibili per tempo limitato, offrendo come ricompensa il Sovereign Sigil. L'aggiornamento mira a fornire contenuti endgame per giocatori esperti e recuperare il consenso dei fan dopo la reception tiepida dell'espansione.