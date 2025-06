Sono giorni molto caldi per Mafia: Terra Madre, in vista del suo debutto di agosto, e la buona notizia è che non manca molto a rivedere in azione il gioco di Hangar 13 – al quale peraltro hanno lavorato anche i nostri connazionali di Stormind Games: come confermato dagli account ufficiali della conferenza, infatti, il titolo sarà presente nella line-up del Future Games Show che si terrà il prossimo sabato dalle ore 22.00.

Ad annunciarlo è stato proprio il profilo della conferenza sul suo account Twitter, dove ha citato esplicitamente il nuovo Mafia tra i giochi presenti al 100% sul suo palco virtuale.

Tra gli altri, ci saranno anche Directive 8020, prossima fatica di Supermassive Games, e alcune interessanti perle, come l'inquietante Holstin. Confermata a che la presenza dell'intrigante Hell is Us, in vista del suo lancio fissato per settembre.

Vi raccomandiamo di dare un'occhiata al nostra calendario completo delle conferenze della Summer Game Fest, per non perdervi nessuno degli appuntamenti previsti.

Intanto, potete approfondire la conoscenza con Mafia: Terra Madre, aspettando il nuovo appuntamento con il Future Games Show e il lancio (a prezzo interessante) del prossimo 8 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.