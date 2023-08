Samsung Neo QLED 4K, sconto del 20% con questo codice esclusivo

Se foste interessati all'acquisto di una nuova smart TV, oggi abbiamo l'occasione che fa per voi! Solo fino al 6 agosto, grazie al nostro coupon esclusivo "SPECIALTV", potrete ottenere uno sconto speciale sull'acquisto di alcune smart TV della linea Neo QLED 4K direttamente su Samsung Store. In particolare, stiamo parlando dei modelli QE75QN95B, QE65QN95B e QE55QN95B, che potete avere con uno sconto del 20%!

Le smart TV Samsung Neo QLED 4K vi permettono di godere di una qualità d'immagine sorprendente con colori vividi e dettagli impressionanti. Con il loro design sottile e senza cornice, queste smart TV si inseriscono perfettamente in ogni ambiente, regalando un tocco di classe alla vostra casa.

Dotate di un sistema audio che segue l'azione sullo schermo, le smart TV Samsung Neo QLED 4K offrono un'esperienza sonora coinvolgente e tridimensionale. Grazie al sistema operativo Tizen, potete accedere a un mondo di contenuti e app direttamente sulla vostra smart TV. La navigazione è semplice e intuitiva, grazie all'interfaccia user-friendly.

Le smart TV Samsung Neo QLED 4K non si limitano a stupire con i loro colori e contrasti: grazie a diverse tecnologie di miglioramento dell'immagine, come il Quantum HDR 2000, offre un range dinamico elevato, capace di riprodurre anche le sfumature più sottili di luce e ombra. Inoltre, grazie all'AI Upscaling, le immagini a risoluzione più bassa vengono migliorate dall'intelligenza artificiale, per una qualità sempre ottima, indipendentemente dalla fonte.

Per vostra comodità, di seguito vi riportiamo i link diretti alle smart TV che fanno parte di questa promozione:

Leggi anche TV per giocare a PS5 | Le migliori del 2023

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.