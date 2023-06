Samsung Galaxy S23 Ultra con 580€ di sconto! Risparmi il 39%!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa lo splendido smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra a un prezzo davvero interessante! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, lo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra viene venduto a 1.479,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 899,90€, con uno sconto del 39% e un risparmio reale di 580€. Si tratta di un'occasione eccezionale per avere un ottimo smartphone top di gamma a prezzo scontato!

Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone molto potente che possiede un brillante display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione di 3088x1440 pixel. Questo schermo presenta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un impressionante rapporto schermo-corpo del 89.87% allo scopo di offrire un'esperienza visiva coinvolgente.

Per quanto riguarda l'ambito fotografico, lo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra non delude. Oltre alla sua poderosa fotocamera principale da 200 megapixel, il dispositivo include una fotocamera grandangolare da 12 megapixel e due fotocamere zoom da 10 megapixel ciascuna, offrendo un'ampia gamma di opzioni per ogni tipo di scatto.

Lato prestazioni, lo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra è alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 8 GB di memoria RAM, permettendo un funzionamento fluido e veloce. Inoltre, offre uno spazio di archiviazione abbondante di 256 GB per i vostri file e applicazioni.

L'autonomia è un altro punto forte di questo smartphone. Samsung Galaxy S23 Ultra è equipaggiato con una capiente batteria da 5000 mAh, capace di garantire quasi 26 ore di riproduzione video, rendendolo un dispositivo ideale per l'uso intensivo.

