Saldi Invernali di Steam: i migliori sconti sui giochi del 2023

C'è poco da dire come preambolo: i Saldi Invernali di Steam sono partiti e, per qualche giorno, avrete la possiblità di acquistare molti giochi PC attraverso la piattaforma di Valve ad un prezzo ottimo.

Lo speciale evento era stato svelato qualche giorno fa, dando poche informazioni su eventuali concorsi, premi, o giochi interni alla piattaforma che di solito vengono inseriti durante i saldi.

Advertisement

Una tradizione, quella dei Saldi Invernali, che Steam ripete ogni anno con puntualità. In attesa dell'arrivo delle promozioni, Valve ha deciso di annunciarli con un bel trailer per l'occasione:

«Mettiti comodo (o mettiti un po' di crema solare se ti trovi nell'emisfero australe) ed esplora le migliaia di giochi in vendita durante i saldi invernali di Steam, da sviluppatori di tutto il mondo. Ti senti avventuroso? Visita qualsiasi pagina di categoria nel negozio durante i saldi per richiedere un adesivo giornaliero gratuito.»

Insomma, quali sono i giochi che vi consigliamo di recuperare?

La lista degli sconti è gigantesca, ovviamente, ma ecco i giochi da tenere d'occhio:

Durante i Saldi Invernali sarà possibile anche votare per i vostri giochi preferiti agli Steam Awards. A partire dal 21 dicembre, potrete esprimere i vostri voti per il vincitore di ogni categoria e guadagnare uno speciale adesivo dei Premi di Steam per ogni categoria in cui votate. Per vedere i finalisti e per votare una volta iniziata la vendita, controllate la pagina dedicata.

Nel frattempo non dimenticatevi di dare un'occhiata anche ai giochi gratis che arrivano con una certa regolarità, come uno degli ultimi che sarà disponibile solo per qualche giorno.

Se non avete un PC ma volete comunque scovare qualche affare dell'ultimo minuto, vi consigliamo di buttare un occhio per qualche acquisto videoludico su Amazon.