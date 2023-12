Steam annuncia i Saldi Invernali: ecco quando inizieranno

Non sarebbe Natale senza i Saldi Invernali di Steam, che arrivano come ogni anno per chiudere l'annata videoludica e permettervi di recuperare tanti titoli in sconto su PC.

Quest'anno le promozioni estive sono anche una buona occasione per recuperare Steam Deck ad un prezzo ribassato, che altrimenti è acquistabile come sempre da Amazon.

Una tradizione, quella dei Saldi Invernali, che Steam ripete ogni anno con puntualità. In attesa dell'arrivo delle promozioni, Valve ha deciso di annunciarli con un bel trailer per l'occasione:

«Mettiti comodo (o mettiti un po' di crema solare se ti trovi nell'emisfero australe) ed esplora le migliaia di giochi in vendita durante i saldi invernali di Steam, da sviluppatori di tutto il mondo. Ti senti avventuroso? Visita qualsiasi pagina di categoria nel negozio durante i saldi per richiedere un adesivo giornaliero gratuito.»

Confermata, per altro, la data già diffusa da Valve che si era portata avanti pubblicando il calendario completo di tutti i periodi di saldi del 2023 su Steam.

Per via della partecipazione massiccia di tutte le aziende e publisher, i Saldi Invernali di Steam sono il momento in cui i videogiocatori su PC possono fare i migliori affari.

Senza nulla togliere agli altri periodi di sconti, ovviamente, ma quelli natalizi che questa volta vanno dal 21 dicembre al 4 gennaio alle ore 19:00 sono senz'altro tra i più importanti dell'anno.

Durante i Saldi Invernali sarà possibile anche votare per i vostri giochi preferiti agli Steam Awards. A partire dal 21 dicembre, potrete esprimere i vostri voti per il vincitore di ogni categoria e guadagnare uno speciale adesivo dei Premi di Steam per ogni categoria in cui votate. Per vedere i finalisti e per votare una volta iniziata la vendita, controllate la pagina dedicata.

Nel frattempo non dimenticatevi di dare un'occhiata anche ai giochi gratis che arrivano con una certa regolarità, come uno degli ultimi che sarà disponibile solo per qualche giorno.