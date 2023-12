Steam, il nuovo gioco gratis è un fantasy strategico multiplayer

Ci sono tanti giochi gratis su Steam, ma quello che vi segnaliamo oggi è davvero molto particolare.

La notizia arriva del resto solo a breve distanza da altri giochi gratis che vi abbiamo fatto notare su queste stesse pagine.

Advertisement

Senza contare anche altri titoli da provare gratuitamente, tra cui Call of Duty: Modern Warfare III e dei GDR classici segnalati appositamente per i nostri lettori.

Oggi, ancora per pochissimi giorni, potete scaricare gratuitamente Minion Masters Mountain Song.

Si tratta di un contenuto aggiuntivo per Minion Masters, originariamente venduto a €14,79, che sarà gratuito fino al 22 dicembre prossimo.

Se non conoscete Minion Masters, ecco la descrizione del gioco:

«Un frenetico ibrido che combina Tower-Defense e Costruzione mazzi. Gioca 1v1 - oppure porta un amico per una 2v2 - e affronta battaglie dinamiche piene di strategie innovative e partite intelligenti! Colleziona 200+ carte con meccaniche uniche gratuitamente.»

Minion Masters è un gioco strategico e dinamico incredibilmente semplice, ma impegnativo da padroneggiare sia per giocatori competitivi che casuali. La versione base del gioco è già gratuita, ma con Mountain Song potete espandere i suoi contenuti.

Mountain Song contiene nuovi potenziamenti per le proprie truppe, unità per i mazzi, e un bonus per poter iniziare il Season Passo con un piccolo vantaggio.

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante e cliccare qui.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" che trovate poco sotto, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Restando in tema, come ogni settimana, su Epic Games Store è disponibile il nuovo regalo gratis scaricabile per tutti, ma ancora per poco.

Ma non è tutto: il nuovo gioco gratis in prova di PlayStation Plus Premium è Baldur's Gate 3, il capolavoro che ha conquistato fan e critica.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.