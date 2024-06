Saldi estivi Nintendo eShop: i migliori giochi Nintendo in sconto

Da qualche giorni, Nintendo ha lanciato sulle pagine di Nintendo eShop una valanga di Saldi Estivi, che stanno proponendo una serie corposa di sconti su parecchi titoli digitali.

Così, se la scorsa settimana avevamo visto insieme cosa potevate recuperare per la vostra Nintendo Switch spendendo meno di 5€, questa volta diamo un'occhiata a quelli che sono i giochi prodotti da Nintendo che potete acquistare in sconto – occasione, lo saprete, più unica che rara, considerando che non è abituaale che le produzioni della grande N (o i giochi da lei distribuiti in esclusiva Switch) abbiano delle oscillazioni di prezzo.

Vediamo allora i nomi che sono emersi: nella nostra lista, con qualche occasione piuttosto interessante.

Giochi Nintendo in sconto ora su Nintendo eShop

Super Mario Maker 2 a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Bayonetta 2 + Bayonetta a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Detective Pikachu: Il Ritorno a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ Xenoblade Chronicles 3 a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Fire Emblem Engage a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Kirby Star Allies a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Astral Chain a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Metroid Dread a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Miitopia a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ The Wonderful 101: Remastered a 20,24€ anziché 44,99€

a 20,24€ anziché 44,99€ Metroid Prime Remastered a 27,99€ anziché 39,99€

a 27,99€ anziché 39,99€ Captain Toad: Treasure Tracker a 27,99€ anziché 39,99€

Vi ricordiamo che potete visitare la pagina con tutte le informazioni sulle promozioni direttamente su eShop a questo link.

Gli sconti, inoltre, rimarranno in essere fino alla giornata di oggi, 23 giugno, quindi vi raccomandiamo di approfittarne quanto prima se doveste individuare qualche gioco di vostro interesse.