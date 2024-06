Saldi estivi Nintendo eShop: migliori giochi a meno di 5 euro

Non da tutte le parti d'Italia questo weekend rappresenta un primo assaggio d'estate (anzi, per molti è tutt'altro), motivo per cui anche rilassarsi e divertirsi in compagnia di un videogioco rimane un'ottima opzione.

Se siete armati di Nintendo Switch, avrete letto che nei giorni scorsi sono arrivati i Saldi Estivi di Nintendo eShop, che permettono di risparmiare su oltre duemila titoli della ludoteca della grande N.

Advertisement

Siamo allora andati in giro per eShop per trovare le offerte più interessanti a prezzi ridottissimi: cosa potete acquistare spendendo 5€ o addirittura di meno?

Vediamo i nomi che sono emersi: nella nostra lista, vi segnaliamo come sempre i migliori.

Giochi a meno di 5 euro ora su Nintendo eShop

Dandara: Trials of Fear Edition a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Aegis Defender a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Last Day of June a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Fe a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ The Walking Dead: The Complete First Season a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Sid Meier's Civilization VI a 2,99€ anziché 29,99€

a 2,99€ anziché 29,99€ ABZU a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ OlliOlli Switch Stance a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Trine 2: Complete Story a 3,90€ anziché 16,99€

a 3,90€ anziché 16,99€ My Time at Portia a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ Among the Sleep - Enhanced Edition a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Wolfenstein Youngblood a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Brothers: A tale of Two Sons a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ What Remains of Edith Finch a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Torchlight II a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ LEGO Jurassic World a 4,79€ anziché 39,99€

a 4,79€ anziché 39,99€ Telling Lies a 4,19€ anziché 16,99€

a 4,19€ anziché 16,99€ In Other Waters a 4,49€ anziché 14,99€

Potete vedere anche le (tante) altre proposte a meno di 5 euro direttamente andando a dare un'occhiata a , o direttamente sulla vostra console accedendo all'icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Le promozioni, vi ricordiamo, rimarranno in essere fino al prossimo 23 giugno, per cui avete ancora qualche giorno di tempo per decidere quali giochi acquistare.