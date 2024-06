Nintendo eShop, al via i Saldi Estivi su oltre 2000 giochi: ecco i migliori

L'estate è arrivata con qualche giorno di anticipo per gli utenti Switch: Nintendo ha infatti annunciato l'inizio dei Saldi Estivi, con oltre 2000 giochi in offerta sui negozi digitali delle console ibride.

Il Nintendo eShop ha dunque iniziato a proporre offerte anche fino al 90% su alcuni dei titoli più apprezzati dai fan, che includono anche giochi esclusivi o pubblicati direttamente da Nintendo.

Advertisement

Un'occasione dunque imperdibile per aumentare il vostro catalogo digitale sulle console Switch (trovate il modello OLED su Amazon), magari proprio in vista di eventuali viaggi per le vostre vacanze estive.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo deciso di riepilogare per voi alcuni dei migliori giochi in offerta con i nuovi sconti di Nintendo eShop:

Saldi Estivi: migliori offerte su Nintendo eShop:

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Detective Pikachu: Il Ritorno a 34,99€ (anziché 49,99€)

a 34,99€ (anziché 49,99€) Disney Dreamlight Valley a 29,99€ (anziché 39,99€)

a 29,99€ (anziché 39,99€) Doom a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Dragon Ball FighterZ a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) EA Sports FC 24 a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Fire Emblem Engage a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Hogwarts Legacy a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Hollow Knight a 7,49€ (anziché 14,99€)

a 7,49€ (anziché 14,99€) Kirby Star Allies a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) L.A. Noire a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Mega Man 11 a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Mortal Kombat 11 a 7,49€ (anziché 49,99€)

a 7,49€ (anziché 49,99€) Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) One Piece: Unlimited World Red Deluxe a 11,99€ (anziché 59,99€)

a 11,99€ (anziché 59,99€) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Red Dead Redemption a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Sid Meier's Civilization VI a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) Skyrim Anniversary Edition a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) South Park: Scontri Di-Retti a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Street Fighter 30th Anniversary Collection a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Super Mario Maker 2 a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Super Meat Boy a 6,49€ (anziché 12,99€)

a 6,49€ (anziché 12,99€) The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 48,99€ (anziché 69,99€)

a 48,99€ (anziché 69,99€) Vampire Survivors a 4,24€ (anziché 4,99€)

a 4,24€ (anziché 4,99€) Wargroove a 6,79€ (anziché 16,99€)

a 6,79€ (anziché 16,99€) We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie a 7,49€ (anziché 29,99€)

Questa ovviamente è soltanto una selezione parziale dei numerosi Saldi Estivi del Nintendo eShop: al seguente indirizzo trovate la lista completa, mentre facendo clic qui ed effettuando il login con il vostro account troverete un'ulteriore selezione personalizzata in base ai vostri giochi acquistati.

Ricordiamo che avete tempo fino al 23 giugno per approfittare di queste offerte: consultate dunque accuratamente tutti gli sconti e non lasciatevi scappare i vostri prossimi giochi preferiti per Switch!