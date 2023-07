Saldi Estivi di Steam: i migliori giochi sotto i 5 euro

Da qualche giorno, il catalogo digitale Steam ha lanciato dei Saldi Estivi che tagliano sensibilmente il prezzo di molti giochi presenti nella sua libreria, come vi abbiamo riferito nella nostra notizia a tema.

Così, considerando che sono presenti parecchi giochi e che avete ancora qualche giorno per approfittare delle promozioni – che rimarranno attive fino alle ore 19.00 italiane del 13 luglio, abbiamo deciso di dare un'occhiata per segnalarvi i migliori giochi in sconto a meno di 5 euro.

I giochi che vi abbiamo segnalato sono tutti verificati o giocabili per Steam Deck: significa che non avrete nessun problema a giocarci anche sulla piattaforma portatile – che peraltro è a sua volta in sconto, e che potete scoprire meglio nella nostra recensione.

I migliori giochi in saldo su Steam a meno di 5 euro

Terraria a 4,99€ anziché 9,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 9,99€ (Verificato) Payday 2 a 0,99€ anziché 9,99€ (Verificato)

a 0,99€ anziché 9,99€ (Verificato) ARK: Survival Evolved a 4,19€ anziché 16,79€ (Verificato)

a 4,19€ anziché 16,79€ (Verificato) Celeste a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato) Hellblade: Seanua's Sacrifice a 4,49€ anziché 29,99€ (Verificato)

a 4,49€ anziché 29,99€ (Verificato) Vampire Survivors a 3,74€ anziché 4,99€ (Verificato)

a 3,74€ anziché 4,99€ (Verificato) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 4,79€ anziché 29,99€ (Verificato)

a 4,79€ anziché 29,99€ (Verificato) DOOM a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato) Dishonored a 2,49€ anziché 9,99€

a 2,49€ anziché 9,99€ Grim Fandango Remastered a 3,74€ anziché 14,99€ (Verificato)

a 3,74€ anziché 14,99€ (Verificato) Ori and the Blind Forest a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato) Metro: Last Light Redux a 2,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

Redux a 2,99€ anziché 19,99€ (Verificato) What Remains of Edith Finch a 4,74€ anziché 18,99€ (Verificato)

a 4,74€ anziché 18,99€ (Verificato) Hotline Miami a 1,95€ anziché 9,75€ (Verificato)

Miami a 1,95€ anziché 9,75€ (Verificato) Wolfenstein: The New Colossus a 4,49€ anziché 29,99€ (Verificato)

a 4,49€ anziché 29,99€ (Verificato) GRIS a 3,69€ anziché 14,79€ (Verificato)

a 3,69€ anziché 14,79€ (Verificato) Mortal Kombat X a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato) INSIDE a 1,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 1,99€ anziché 19,99€ (Verificato) Alan Wake a 3,74€ anziché 12,49€ (Verificato)

a 3,74€ anziché 12,49€ (Verificato) Firewatch a 4,87€ anziché 19,50€ (Verificato)

a 4,87€ anziché 19,50€ (Verificato) Resident Evil a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato) Mortal Sell a 3,74€ anziché 24,99€ (Verificato)

a 3,74€ anziché 24,99€ (Verificato) The Evil Within a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato) A Short Hike a 4,28€ anziché 6,59€ (Verificato)

a 4,28€ anziché 6,59€ (Verificato) Wolfenstein: The Old Blood a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato) Transistor a 3,90€ anziché 19,50€ (Verificato)

a 3,90€ anziché 19,50€ (Verificato) The Last Campfire a 2,95€ anziché 14,79€ (Verificato)

a 2,95€ anziché 14,79€ (Verificato) Fallout New Vegas a 2,49€ anziché 9,99€ (Giocabile)

a 2,49€ anziché 9,99€ (Giocabile) Undertale a 2,99€ anziché 9,99€ (Giocabile)

a 2,99€ anziché 9,99€ (Giocabile) Just Cause 3 a 2,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 2,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Assassin's Creed Brotherhood a 4,49€ anziché 14,99€ (Giocabile)

a 4,49€ anziché 14,99€ (Giocabile) Granblue Fantasy: Versus a 1,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 1,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) The Elder Scrolls IV: Oblivion a 4,49€ anziché 14,99€ (Giocabile)

a 4,49€ anziché 14,99€ (Giocabile) Assassin's Creed II a 2,99€ anziché 9,99€ (Giocabile)

a 2,99€ anziché 9,99€ (Giocabile) Outlast a 2,92€ anziché 19,50€ (Giocabile)

a 2,92€ anziché 19,50€ (Giocabile) Don't Starve a 2,04€ anziché 8,19€ (Giocabile)

a 2,04€ anziché 8,19€ (Giocabile) Tomb Raider a 3,59€ anziché 17,99€ (Giocabile)

a 3,59€ anziché 17,99€ (Giocabile) Hitman Absolution a 3,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 3,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) The Talos Principle a 4,34€ anziché 28,99€ (Giocabile)

a 4,34€ anziché 28,99€ (Giocabile) To The Moon a 1,95€ anziché 9,75€ (Giocabile)

a 1,95€ anziché 9,75€ (Giocabile) Rayman Legends a 3,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 3,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Borderlands: The Pre-Sequel a 3,99€ anziché 39,99€ (Giocabile)

a 3,99€ anziché 39,99€ (Giocabile) Loop Hero a 4,88€ anziché 14,79€ (Giocabile)

Come potete notare, sono presenti tanti nomi di primo piano – pensate a Hellblade, ma anche alla saga di Assassin's Creed, a Fallout e The Elder Scrolls e via dicendo. Da notare però anche diverse chicche, come The Talos Principle, To The Moon, The Last Campfire e Transistor, senza scomodare What Remains of Edith Finch.

Come immaginerete, la lista è estremamente più lunga: se volete dare un'occhiata, vi raccomandiamo di farlo direttamente su Steam a questo link.