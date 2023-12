Saldi di Fine Anno su Xbox Store: i migliori giochi a meno di 20 euro

Con il 2023 che si avvicina sempre di più alla sua naturale conclusione, i giocatori possono non solo riflettere su quella che è stata un'annata ricca di grandi uscite, ma anche approfittare di numerosi saldi sui principali store videoludici.

Tra questi non poteva certamente mancare Xbox Store: come vi abbiamo segnalato nelle scorse giornate, il negozio per le console Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Series S ha deciso di proporre i Saldi di Fine Anno su tantissimi prodotti a prezzi imbattibili.

Le svendite sono anche un'ottima opportunità per recuperare grandi giochi a piccoli prezzi, acquistando perle nascoste e grandi capolavori a meno di 20 euro l'uno.

Per aiutarvi a scegliere al meglio il vostro prossimo gioco preferito durante le vacanze natalizie, abbiamo dunque pensato di proporvi una nostra selezione dei migliori giochi disponibili a meno di 20 euro su Xbox Store con le offerte attualmente in corso:

Saldi di Fine Anno: migliori giochi sotto i 20 euro su Xbox Store

Alan Wake Remastered a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) A Plague Tale: Innocence a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Assassin's Creed: The Ezio Collection a 14,99€ (anziché 49,99€)

a 14,99€ (anziché 49,99€) Assassin's Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate a 19,99€ (anziché 79,99€)

a 19,99€ (anziché 79,99€) Assetto Corsa Competizione a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Batman: Arkham Collection a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Battlefield V Edizione Definitiva a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) BioShock: The Collection a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition a 19,99€ (anziché 49,98€)

a 19,99€ (anziché 49,98€) Dragon Ball Z: Kakarot a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Hades a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) Kingdom Hearts: HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99€ (anziché 49,98€)

a 19,99€ (anziché 49,98€) La Terra di Mezzo: Bundle dell'Ombra a 10,49€ (anziché 69,99€)

a 10,49€ (anziché 69,99€) Mafia: Trilogy a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Mirror's Edge Catalyst a 0,99€ (anziché 19,99€)

a 0,99€ (anziché 19,99€) Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition a 14,99€ (anziché 99,99€)

a 14,99€ (anziché 99,99€) Need for Speed Heat Deluxe Edition a 3,99€ (anziché 79,99€)

a 3,99€ (anziché 79,99€) NieR Automata: Become as Gods Edition a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Raccoon City Edition (Resident Evil 2 + 3) a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Resident Evil Village Gold Edition a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Sifu a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Star Wars: Squadrons a 1,99€ (anziché 39,99€)

a 1,99€ (anziché 39,99€) The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 14,99€ (anziché 49,99€)

a 14,99€ (anziché 49,99€) Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a 17,49€ (anziché 49,99€)

Naturalmente questa è solo una piccola parte dei numerosi sconti disponibili su Xbox Store: il nostro consiglio è sempre di consultare tutte le offerte al seguente indirizzo, così da non perdervi neanche un'occasione.