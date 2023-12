Xbox Store, sconti fino al 95% con i Saldi di Fine Anno: ecco i migliori

Siamo arrivati ufficialmente a metà dicembre, il che significa che è arrivato il momento di iniziare seriamente a pensare al 2024: prima di lasciarci alle spalle il 2023, Xbox Store ha però deciso di organizzare un'ultima svendita interessante, dedicata proprio ai Saldi di Fine Anno.

Un'occasione imperdibile per poter recuperare con sconti fino al 95% i vostri videogiochi preferiti, magari approfittandone per fare qualche regalo a voi o ai vostri amici online su Xbox (trovate Series X in sconto su Amazon).

In particolar modo, proseguono ancora una volta le svendite legate ai videogiochi pubblicati da Electronic Arts: segnaliamo ad esempio il 95% di sconto su Need for Speed Heat, Mirror's Edge Catalyst e Star Wars Squadrons, oltre al 90% sulla Palace Edition di Need for Speed Unbound e su Mass Effect Legendary Edition, solo per citarne alcuni.

Ma ovviamente questi sono solo alcuni piccoli esempi dei numerosi saldi, che coinvolgono anche numerosi titoli usciti nel corso dell'anno: di seguito vi riporteremo una selezione con i migliori nuovi sconti di fine 2023 su Xbox Store, scelti appositamente dalla nostra redazione per aiutarvi negli acquisti.

Saldi di Fine Anno: migliori sconti su Xbox Store

Assassin's Creed Mirage & Valhalla Bundle — Sconto del 55%

— Sconto del 55% Batman: Arkham Collection — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Battlefield 2042 — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% BioShock: The Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Dead Island 2 Gold Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Deathloop Deluxe Edition — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Diablo IV: Ultimate Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% EA Sports FC 24 — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Gotham Knights — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% GTA V (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hot Wheels Unleashed 2: Legendary — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Life is Strange: True Colors Deluxe — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Mass Effect Legendary Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Mirror's Edge: Catalyst — Sconto del 95%

— Sconto del 95% Need for Speed Heat — Sconto del 95%

— Sconto del 95% Need for Speed Unbound: Palace Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Nickelodeon All-Star Brawl 2 Ultimate — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Persona Collection — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Red Dead Redemption 1 & 2 Bundle — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Resident Evil 4: Deluxe Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% RoboCop: Rogue City — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Star Ocean: The Divine Force Digital Deluxe — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Star Wars: Squadrons — Sconto del 95%

— Sconto del 95% Street Fighter 6 Deluxe — Sconto del 25%

— Sconto del 25% The Witcher 3: Wild Hunt Complete — Sconto del 70%

Vi ricordiamo come sempre che questa è soltanto una piccola parte dei Saldi di Fine Anno: potete trovare tutte le offerte elencate direttamente al seguente indirizzo.

Il nostro consiglio è di consultare accuratamente tutte le proposte per non farvi sfuggire neanche uno sconto che potrebbe interessarvi: sentitevi liberi anche di segnalare eventuali occasioni non presenti nella nostra lista.