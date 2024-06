Rockstar ha chiuso un pezzo di GTA 5

Sono passati tanti anni dal lancio di GTA 5, eppure fa sempre strano pensare che Rockstar abbia deciso di chiudere una parte del suo ecosistema, ovvero il sito Lifeinvader.

Come riporta Rockstarintel, Rockstar ha premuto il pulsante rosso sul sito web parodistico che era stato lanciato poco prima di GTA 5 nel 2013.

Questo tipo di promozione per GTA 5 era stata amata dai fan. Non solo il vero sito Lifeinvader offriva molti profili di persone e marchi trovati all'interno di GTA, ma aveva anche un utilizzo effettivo per i giocatori di GTA Online.

Aveva funzionalità funzionanti come la capacità di "stalkerare" e commentare i post. Facendo clic sui marchi sponsorizzati visualizzati sul sito si potevano ricevere sconti su siti come Legendary Motorsport o omaggi sotto forma di una lattina di Sprunk. Dei bonus niente male, considerati i tanti modi per acquistare crediti di gioco all'interno di GTA Online (anche tramite Amazon).

Tutto questo ora è solo un lontano ricordo. Dopo 11 anni di servizio, quindi, la parodia dei social network finisce qui.

Rockstar Games ha creato vari siti che offrono informazioni sul mondo del gioco negli anni, è stato realizzato magistralmente e speriamo in qualcosa di simile in vista di GTA 6.

Anche perché l'attesa è già spasmodica per GTA 6, e il fatto che sia assente alla Summer Game Fest 2024 non aiuta, quindi qualsiasi attività promozionale in questo senso sarà sicuramente efficace per la community.

Se proprio non potete fare a meno di girovagare all'interno di GTA 5, sappiate che sono arrivate tantissime mod e elaborazioni amatoriali della community per tenerlo in vita. Tra questi c'è anche GTA 5 Vice City Nextgen Edition che ha ridato lustro al titolo in maniera impressionante.

E prima di GTA 6 l'hype è talmente alto che c'è chi già sta pensando a GTA 7.