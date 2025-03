RoboCop Rogue City svela il sequel Unfinished Business: ecco quando uscirà

Dopo il successo ottenuto con RoboCop: Rogue City, lo studio di sviluppo Teyon ha annunciato a sorpresa l'arrivo del sequel standalone intitolato Unfinished Business.

Si tratta dunque di un'espansione disponibile separatamente e che non richiederà necessariamente l'acquisto del gioco base (che trovate comunque a un ottimo prezzo su Amazon, se interessati).

Questo intrigante sequel, come segnalato da Eurogamer.net, non si limiterà solo a proporre nuove battaglie nei panni del celebre RoboCop, ma ci permetterà di esplorare anche il passato umano di Alex Murphy, prima della sua trasformazione e sotto forma di sequenze flashback.

La formula di "Unfinished Business" riprende l'impostazione del gioco originale, che combinava sparatorie lineari ed elementi investigativi in un mondo semi-aperto: i giocatori dovranno liberare la Omni Tower di Old Detroit, ora in mano a un gruppo di mercenari d'élite che l'hanno trasformata in una fortezza impenetrabile.

Gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di un arsenale ampliato e nuove mosse finali, che ci descrivono come «brutali»: potete ammirare il primo trailer gameplay in azione qui di seguito.

Al momento non è stata svelata la data ufficiale per questo sequel, ma sappiamo che non ci vorrà molto per poter tornare nei panni di Alex Murphy: Teyon e Nacon hanno infatti svelato che RoboCop Rogue City Unfinished Business sarà disponibile da questa estate, sempre su PS5, Xbox Series X|S e PC.

L'editore promette di svelare ulteriori dettagli mano a mano che ci avvicineremo all'uscita ufficiale: ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su questa intrigante espansione.

Per quanto non fosse un videogioco perfetto, l'originale Rogue City si era rivelato uno dei più fedeli adattamenti di RoboCop in formato videoludico, in grado di offrire divertimento a chiunque fosse disposto a spenderci più di "un dollaro", se mi perdonerete la citazione.

Se volete scoprire se fa al caso vostro, in attesa ovviamente di saperne di più su Unfinished Business, vi lascio alla recensione del nostro Gianluca Arena.